دراسة حديثة توصي بتناول الجزر بانتظام لخفض ضغط الدم

توصلت دراسة طبية بريطانية حديثة إلى أن تناول الجزر بانتظام يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع نظرا لاحتوائه على مواد تساعد على إرخاء الأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن ”جمعية ضغط الدم“ البريطانية إلى ”ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضار للسيطرة على ضغط الدم ومنعه من الارتفاع“.

وشددت كذلك، على ”ضرورة تجنب الإكثار من تناول الأطعمة التي تسبب ارتفاع الضغط، خاصة الصوديوم الملح“، حسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية يوم الأربعاء.

وقالت إن ”تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا يمكن أن يساعد في السيطرة على ضغط الدم“، مبينة أن ”أفضلها هي الخضروات الجذرية بما فيها الجزر والبطاطا“.

وأوضحت الدراسة أن ”التجارب الطبية أثبتت أن الجزر ليس مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل إنه يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ لاحتوائه على أحماض“.

ولفتت إلى أن ”كلا من مادتي (الكافيك والكلوروجينيك) في الجزر تساعد على إرخاء الأوعية الدموية، ما يؤدي بدوره إلى تدفق الدم بسهولة أكبر داخل الشرايين“.

وحثت ”جمعية ضغط الدم“ البريطانية على ”ضرورة تناول الجزر، كونه يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر“.

وأضافت أن ”دراسة نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم البشري وجدت أن تناول الخضار النيئة مرتبط بخفض مستويات ضغط الدم“.

ولفتت إلى أن ”السبب في أن نفس الخضروات يمكن أن تقدم خصائص مختلفة إن كانت نيئة أو عند تحضيرها بالحرارة يرجع إلى تركيبها الكيميائي“.

وقالت إن ”مختلف الدراسات الطبية المتعلقة بضغط الدم تنصح بضرورة تناول 15 حصة أسبوعيًا من الخضروات المختلفة بما فيها الجزر والطماطم والفلفل الأخضر، وإذا لم تكن من محبي الجزء النيء بامكانك الحصول على نفس الفوائد من عصير الجزر“.

وأشارت الدراسة إلى أن ”معظم الأبحاث وجدت أن تناول 473 ملليلترًا من عصير الجزر يوميًا يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ“.

وشددت على أنه إلى ”جانب تلك المأكولات يستحن تجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم“.

كما نصحت ”بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم خاصة التمارين التي تعتمد على الحركة، والتي قالت إنها تؤدي إلى توسع الشرايين وبالتالي الحفاظ على ضغط دم منخفض في كل الأوقات“.