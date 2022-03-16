إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحورة جديدة لفيروس كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، رصد إصابتين بمتحورة جديدة غير معروفة لفيروس كورونا تجمع أعراضها غير الخطرة بين المتحورتين ”بي ون“ و“بي تو“.

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن ”المتحورة غير معروفة للعالم بعد واكتُشفت الحالتان خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل“.

وأضاف البيان أنه ”ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة“.

وبحسب منسق ملف مواجهة كورونا سلمان زرقا فإن ”ظاهرة المتحورات المركبة معروفة جيدا“.

وأشار في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه ”في هذه المرحلة لسنا قلقين“.

وعلى ضوء تجدد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في العالم، أعلن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عزمه عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة الصحة.

وشهدت عدة دول انتشار المتحورة ”بي تو“، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية شباط/فبراير المنصرم إلى أنها ليست أكثر خطورة من المتحورة ”بي ون“.

وكانت إسرائيل أوقفت الشهر المنصرم، التعامل بجواز التطعيم الصحي أو ”الشارة الخضراء“ وأعادت منذ مطلع الشهر الجاري فتح حدودها أمام غير المطعمين.

ويخضع المسافرون الواصلون إلى حدود الدولة العبرية إلى اختبار التحقق من الإصابة بالفيروس.

وأحصت إسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس في شباط/فبراير 2020، أكثر من 3 ملايين و700 ألف إصابة بالفيروس بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف و300 وفاة.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت حملة تطعيم طموحة في كانون الأول/ديسمبر 2020، بعد توقيعها اتفاقية مع عملاق الأدوية الأمريكي ”فايزر“.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا ”كوفيد 19″، أودت رسميا بحياة 6,041,660 شخصا على الأقل في أنحاء العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، من بين أكثر من 451 مليون إصابة مؤكدة، وفق تعداد أجرته وكالة ”فرانس برس“ يوم الإثنين الماضي.

والولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (967,552)، تليها البرازيل (655,078) ثم الهند (515,877) وروسيا (361,344).

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) بصورة مباشرة وغير مباشرة.