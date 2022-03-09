ما هو المكمل الغذائي الطبيعي اللازم لتقوية الشعر المتقصف؟

تأتي قوة ومتانة الشعر من عدد من العوامل الوراثية، إضافة إلى النظام الغذائي، ولكن إذا كان تساقط الشعر أو ترققه هو المشكلة، فقد يكون من المفيد دمج بعض المكملات الغذائية في روتينك اليومي والتي من شأنها تحسين جودة شعرك.

وفي بعض الأحيان توجد فجوات في خطة الأكل الخاصة بك والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مكملات غذائية تعوض ذلك النقص.

وكشفت ”إليزابيث مولانس“ أخصائية الأمراض الجلدية عن المكمل الأكثر فاعلية لنمو الشعر الصحي، وتقويته، وتحسين مقاومته في تقرير تم نشره على موقع ”شي فايندس“.

وقالت إن ”البيوتين“ وهو فيتامين B7 أحد أكثر المكملات المفيدة التي يجب دمجها في الروتين اليومي والتي لا يقتصر أثرها على زيادة اللمعان، وتحسين الملمس العام للشعر، فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل البشرة، والأظافر أيضًا.

وأضافت أنه ”إذا كانت خصلات الشعر تميل إلى التكسر والتساقط، فإن تناول ”البيوتين“ يوميًا يساعد على تعزيز قوة كل خصلة، وجعلها أكثر مقاومة للضغوط الخارجية، كما يوضح المختصون“.

وتابعت: ”البيوتين مضاد للأكسدة، وممتاز للبشرة، لأنه يوفر العناصر الغذائية لتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، كما يساعد أيضًا على الحد من تساقط الشعر، ويحفز إنتاج الكيراتين في الشعر، ويسرّع معدل نمو بصيلاته.“

ويقترح الأطباء اختيار مكمل يحتوي على 5000 ميكروغرام من البيوتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج، وتعد هذه جرعة سريعة لتعزيز إنتاج الكولاجين للمساعدة في الحصول على بشرة أكثر شبابًا، وشعر بمظهر أكثر انتعاشًا وصحة.

لكن يحذّر الأطباء في نفس الوقت من أن تناول الكثير من البيوتين في يوم واحد يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة، ويقترحون مراجعة أخصائي الرعاية الصحية لتحديد الجرعة المناسبة لاحتياجات الشعر بدلًا من التعجيل بنتائج روتين المكملات الغذائية.

كما يشرح المختصون وجود خطوات روتينية تسرّع نتائج ”البيوتين“ الخاص بك التي يمكنك دمجها والتي قد تجعل المكمل أكثر فعالية داخل جسمك، و“لتسريع النمو، حاول أن تحافظ على معدل ترطيب جيد، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على مغذيات جيدة، مثل: الأسماك، والمكسرات، والبيض“.

وتعد الأطعمة الغنية بالبيوتين، مثل: صفار البيض، واللحوم، والمكسرات، والموز، والحليب، كلها إضافات رائعة لنظامك الغذائي لتعزيز مظهر شعرك وبشرتك بشكل طبيعي.