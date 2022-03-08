نصائح جديدة لتوسيع قائمة الأطعمة الغنية بالحديد والألياف

لا تتعلق التغذية الجيدة بالنظم الغذائية والتحكم في الوزن فحسب، إنما يتعلق تناول الطعام الصحيح بالحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية لدعم الجسم في أداء وظيفته بالشكل الأفضل.

ينوه مختصو التغذية إلى أنه من السهل زيادة مستوى التغذية من خلال تطبيق بعض المقايضات البسيطة التي تزيد من تناولك للألياف والحديد و“أوميجا 3″، جنبًا إلى جنب مع الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما أوضح تقرير نشره موقع ”هاني“.

ويقترح التقرير استبدال التونة بسمك السلمون، فعلى الرغم من وجود بعض أوميغا 3 في التونة، فإن استبدالها بسمك السلمون المعلب مرة أو مرتين في الأسبوع سيضمن حصولك على العناصر الغذائية التي توفرها التونة، إضافة إلى الكمية اليومية الموصى بها من أوميغا 3 في وجبة واحدة.

كما يعتبر الأرز الأبيض على عكس الأرز البني من الحبوب المكررة بدرجة عالية، مما يجعله يخسر الكثير من الخصائص الغذائية الإيجابية، ولم يبق فيه سوى القليل من الكربوهيدرات التي يتم هضمها بسرعة. لذلك تعد الذرة خيارًا أفضل بكثير، حيث تقدم جميع الفوائد الغذائية للحبوب الكاملة، بما في ذلك المزيد من الألياف الغذائية والزنك وفيتامين E وفيتامين B.

وتقترح اختصاصية التغذية الأسترالية سوزي باريل استبدال الخس بالجرجير، فعلى الرغم من وجود عدد قليل من الخيارات الخضراء المورقة الغنية بالمغذيات، يحتوي الجرجير على كميات عالية بشكل استثنائي من البوتاسيوم وفيتامين C وبيتا كاروتين، ويتميز بخصائصه المضادة للسرطان، ويعتبر الأطباء الوجبة اليومية من الخضار الورقية الداكنة إضافة غذائية ذكية.

وينصح أخصائيو التغذية باستبدال الدجاج باللحم البقري، فيعتبر صدر الدجاج على وجه الخصوص بروتينا قليل الدهن وغنيا بالمغذيات، لكن عندما يتعلق الأمر بالحديد والزنك، فإن الدجاج واللحوم البيضاء الأخرى تكون أقل بكثير في هذه المغذيات الأساسية. وتعتبر اللحوم الحمراء الخالية من الدهون أحد أغنى المصادر الطبيعية للحديد، وهذا يعني أن استبدال وجبة دجاج واحدة فقط كل أسبوع بلحم البقر أو لحم الضأن سيزيد مدخولك الأسبوعي من الحديد الممتص جيدًا.

ويدعو المختصون لاستبدال اللوز بالجوز وبذور اليقطين، فمع أن جميع المكسرات والبذور مفيدة، هناك نوعان مختلفان يحتويان على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي لا توجد في العديد من الأطعمة الأخرى. فالجوز غني بشكل خاص بدهون أوميغا 3 النباتية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوازن الدهون في الجسم، في حين أن بذور اليقطين؛ أي بذور اللب الأبيض، غنية بالبروتين والزنك وأيضًا أوميغا3، مما يجعلها ضرورية لجسمك.