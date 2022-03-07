دراسة: القهوة تقلل من الإصابة بالخرف بنسبة 65%

أفادت دراسة طبية غربية حديثة، أن شرب القهوة بانتظام من شأنه أن يقلل مخاطر الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة، والذي يعاني منه الكثير من كبار السن في العالم.

وأشارت الدراسة الصادرة عن ”جمعية الزهايمر“ في لندن، ونشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين، إلى أن أسباب الخرَف لا تزال غير معروفة نسبيا، لكن الباحثين يعتبرون أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف.

ولفتت الدراسة إلى أن الخرف هو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض، إذ يعد مرض الزهايمر أحد الأسباب الأكثر شيوعا للخرف التدريجي لدى كبار السن.

وقالت الدراسة إن ”الخرف ناتج عن تلف أو فقدان الخلايا العصبية ووصلاتها في الدماغ.. واعتمادا على منطقة الدماغ المتضررة، يمكن أن يؤثر الخرف على الأشخاص بشكل مختلف ويسبب أعراضا مختلفة“.

وأضافت: ”إذا كنت تبحث عن طرق لتقليل المخاطر، عليك إجراء تعديل بسيط في نظامك الغذائي“، لافتة إلى أن ”الخرف ومرض الزهايمر يزيدان بسرعة من مشاكل الصحة العامة لدى كبار السن“.

وأشارت الدراسة إلى أن الأبحاث التي أجريت أخيرا، ربطت بين استهلاك الكافيين والخرف وخاصة الأداء المعرفي.

وأضافت أن نتائج الدراسات السابقة غير متسقة إلى حد ما، لكن معظم الدراسات تدعم التأثيرات الإيجابية للقهوة ضد التدهور المعرفي أو الخرف أو الزهايمر.

وذكرت الدراسة أن شرب القهوة من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميا في منتصف العمر، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بحوالي 65% في أواخر العمر.

وتابعت: ”بشكل عام، توصلت الكثير من الدراسات إلى استنتاج مفاده أن شرب القهوة بانتظام مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف و مرض الزهايمر“.

وأوضحت أن هناك أيضا عدد من الطرق الغذائية التي يمكن أن تمنع أو تؤخر تلك الحالات، من خلال اتباع نظام غذائي مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي توجد عادة في بعض الأسماك والمكسرات، والذي قد يعزز من الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بمرض عقلي“.

وقالت: ”هذا النوع من النظام الغذائي يحسّن أيضا صحة القلب والأوعية الدموية؛ ما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف“.

وأضافت أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالخرف، هي التكيف مع جوانب مختلفة من نمط حياتك، بما في ذلك تناول أطعمة معينة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين، والحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الطبيعية.