5 رياضات لا تناسب مرضى الضغط المرتفع

على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانتباه إلى مستويات ضغطهم طوال اليوم وتجنب أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في المستويات، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية حسب ما يوصي به الأطباء.

ولممارسة الرياضة اليومية فوائد صحية لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن لأداء تمارين بسيطة مثل المشي السريع واليوغا أن تساعد في تقليل مستوى التوتر وخفض مستويات ضغط الدم، لكن بعض الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور، ما يؤدي إلى الدوار وضيق التنفس.

لهذا يوصي الأطباء مرضى الضغط بطلب المشورة الطبية من طبيبهم قبل البدء في أي نظام تمارين رياضية جديد.

وذكر تقرير نشره موقع ”تايمز أوف إينديا“ بعض التمارين التي يجب أن يكون مرضى الضغط حذرين بشأنها، وتتصدرها رياضة ”رفع الأثقال“.

يساعد رفع الأثقال في إدارة مستوى ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، فقط إذا تم إجراؤها بشكل محدود ومدروس من قبل مرضى الضغط، ولكن يوضح المختصون أن التمرين القاسي بالأوزان يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى الضغط إلى مستوى خطير، لذلك يجب ممارستها بإشراف طبي وطريقة مدروسة.

ورغم أنه يُنصح بالهرولة المعتدلة وركوب الدراجات للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكن ”الركض“ ليس اختيارًا جيدًا، حيث يعتبر نشاطًا شديدًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم على الفور.

وتأتي رياضة ”الغوص“ في المرتبة التالية حيث أن ارتفاع ضغط الدم أثناء ممارستها يؤدي إلى زيادة خطر حدوث ارتفاع مفاجئ أثناء الغوص، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلا تحت الماء.

ويؤكد الأطباء على أهمية الاستشارة الطبية وإجراء فحوص قبل تجربة هذه الرياضات المائية لتجنب أي أحداث غير سارة.

كما شرح التقرير أن ارتفاع ضغط الدم قد يتعارض مع تغيرات الأكسجين أثناء رياضة ”القفز بالمظلات“ فهي رياضة متطرفة ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم.

كما يعتبر ”الاسكواش“ تمرينا مكثفا يتطلب الجري والتحرك بسرعة، ويمكن أن يؤدي أداء مثل هذه التمارين أثناء الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع سريع في مستوى ضغط الدم ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وينصح الأطباء بالبولينغ والغولف وتنس الطاولة كخيارات أفضل.