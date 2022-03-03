أعراض تحمل إشارة على احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء

أفادت دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصحة البريطانية، أن هناك مجموعة رئيسية من الأعراض التي يجب الانتباه لها عندما يتعلق الأمر بسرطان الأمعاء، وخاصة مرونة البراز.

ولفتت الدراسة البريطانية إلى أن هذه الأعراض تظهر على أكثر من 90% من الأشخاص المصابين بهذه الحالة، مشيرة إلى أن الأعراض يمكن أن تكون ”خفية“، خاصة أن المصاب قد لا يشعر بالمرض.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، أنه في حال ملاحظة تلك الأعراض فقد يكون اللجوء إلى الطبيب مفيدًا.

وقالت: ”أحد أعراض سرطان الأمعاء هو التغيير المستمر في عادة الأمعاء، ويشمل ذلك التغوط أكثر من المعتاد، فيما يصبح البراز أكثر مرونة مع آلام في البطن“.

ونبهت الدراسة إلى أنه عندما تكون هذه الأعراض مصحوبة بدم في البراز، فقد يكون ذلك علامة تحذير خطيرة، فقد يرغب الشخص في تحديد ما إذا كان يعاني من البواسير أم لا.

وأضافت أنه ”مما يبعث على الاطمئنان هو أن خروج البراز الأكثر صلابة (الإمساك)، نادرًا ما يكون ناتجًا عن أمراض الأمعاء الخطيرة بما فيها السرطان.. وعلى هذا النحو، إذا كنت تعاني من نوبات الإمساك، فمن غير المرجح أن تكون مصابا بسرطان الأمعاء“.

وبيّنت الدراسة أن سبب الإمساك يمكن أن يكون عدم تناول ما يكفي من الألياف، أو عدم شرب كمية كافية من السوائل، أو عدم الحركة بشكل كافٍ، مشيرة إلى أنه إذا واجهت تغيرًا مستمرًا في عادات الأمعاء (أي براز أكثر سلاسة، أو براز أكثر مرونة)، أو دم في برازك (لا يُنسب إلى البواسير)، فاحذر من الإصابة الخطيرة، وخاصة السرطان.

وبحسب الدراسة، فإنه ”يمكن أن يكون أي ألم في البطن أو انزعاج أو انتفاخ يحدث دائمًا عن طريق الأكل علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء.. وإذا كنت تعاني من تغير في عادات الأمعاء، أو خروج الدم مع البراز، أو آلام في المعدة بعد تناول الطعام لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فاحجز موعدًا مع الطبيب بسرعة… وتذكر أنه كلما تم تشخيص سرطان الأمعاء مبكرًا، كانت فرص الشفاء التام أفضل“.