منها تنظيف فروة الرأس.. نصائح لغسل الشعر بالشامبو

يعتبر غسل الشعر بالشامبو من أكثر مواضيع العناية بالرأس إثارة للجدل، إذ تختلف أساليب العناية والغسيل اعتمادًا على نوع الشعر واحتياجات فروة الرأس ونمط الحياة.

ويقدم تقرير نشره موقع ”مايند بودي غرين ”، بعض النصائح التي قد يستفيد معظمنا من معرفتها، فهناك تقنيات يجب تجربتها لغسل شعرك وفروة رأسك بالشامبو.

وتؤكد خبيرة الشعر المعتمدة بريدجيت هيل أهمية معالجة الشعر قبل غسله من خلال تطبيق أحد أنواع الزيوت المغذية عليه، بالقول ”يجب دائمًا ترطيب ألياف الشعر، فالشعر كإسفنجة قبل الاستحمام تمتص العناصر المغذية، وتطبيق زيت مغذ قبل غسل الشعر يساعد في حماية ألياف الشعر عند غسله“.

وينصح الخبراء باستخدام زيت متوفر في المنزل فمعظم زيوت الشعر نباتية، ومن الخيارات النقية زيت الأرغان والجوجوبا – حيث تقدم علاجًا ممتازًا قبل الشامبو لتلطيف الشعر.

أما بالنسبة لفروة الرأس، فينصح الخبراء بزيوت الحمضيات لما لها من خصائص تطهير وهي رائعة لعلاج فروة الرأس.

كما يشير الخبراء إلى أن أكثر الأسباب التي تجعل الناس يواجهون مشاكل مع استخدام الشامبو هو ”عدم التركيز على تنظيف فروة الرأس“ فغالبية الناس عندما يستخدمون الشامبو، يغسلون فقط جذور الشعر أو خصل الشعر. ونادرًا ما يقوم الناس بتنظيف حقيقي للجلد على فروة الرأس.

ويشير المختصون إلى وجوب يجب تنظيف فروة الرأس يدويًّا من خلال تدليكها عند غسل الشعر لمدة كافية.

ولاستهداف فروة الرأس يقترح الخبراء اختيار الشامبو بفوهة فيها مضخة أو نقل الشامبو إلى زجاجة بفوهة مضخة بحيث تقوم بوضع الشامبو مباشرة على فروة الرأس، وعندها يمكن البدء في تدليكها واستخدام الرغوة لتنشيط عملية التنظيف هذه.

كما يوضح الخبراء العلامة التي تدل أن الشامبو الخاص بك ليس قويًّا بما يكفي وهي أن يصبح شعرك دهنيًّا بعد غسله مباشرةً؛ ما يعني أن الشامبو الخاص بك لا يعمل بشكل جيد.

والحل يكمن بإضافة يوم غسيل آخر إلى أسبوعك للتعويض عن ذلك.

كما يمكنك استخدام الشامبو المنقي الطبيعي مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من أي بقايا متراكمة لا يستطيع الشامبو اليومي إزالتها.

أما إذا كان الشامبو قاسيًا للغاية بالنسبة لاحتياجاتك، ستشعر فروة رأسك بالتهيج وسيتجعد الشعر، وهنا يجب التبديل إلى شامبو منخفض الرغوة كما ينصح المختصون.