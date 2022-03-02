دراسة: الجوز ولبن الزبادي يخفضان ضغط الدم المرتفع

نصح طبيب بريطاني مشهور، بتناول الجوز ولبن الزبادي بشكل منتظم لعلاج ضغط الدم المرتفع، مؤكدا أن دراسات طبية حديثة أثبتت فعاليتهما في معالجة ضغط الدم.

ولفت الطبيب كريس ستيل الذي يقدم برامج طبية منتظمة على تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني، إلى ”ضرورة علاج ارتفاع ضغط الدم لأنه يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية“.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية أنه ”غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت نظرا لعدم وجود أعراض حقيقية ما يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية رئيسية“.

وقال ستيل، إنه ”لحسن الحظ يمكن أن تساعد التعديلات البسيطة في نمط الحياة على خفض ضغط الدم المرتفع بالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية او جلطة دماغية“، منوها إلى ”دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أظهرت أن تناول جرعة يومية من الزبادي يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع“.

وأكمل: ”ما أعنيه هو الزبادي الطبيعي وليس بنكهة الفاكهة مع السكر المضاف، ينصحون أيضًا بتناول الجوز يوميًا وشاي الأعشاب، لا سيما الكركديه، والحقيقة أن هذه الأطعمة ستقلل من مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك بشكل كبير، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن“، مبينا أن ”الدراسة شملت 915 شخصا بالغا“.

وأشار ستيل إلى أنه ”سواء أكان تناول وجبة خفيفة من الحبوب الصباحية أو وجبة خفيفة بسيطة أثناء التنقل، يمكن أن تكون الجرعة اليومية من الزبادي هي الغذاء التالي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.“

أما الباحثة ألكسندرا واد من جامعة جنوب أستراليا، فقد أوضحت أن ”الدراسة استندت إلى تجربة حقيقية لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار“.

وأكدت أن ”منتجات الألبان وخاصة الزبادي، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم، هذا لأن منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم، فالزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي أيضًا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم.“