مصر تبدأ التجارب السريرية للقاح "إيجي فاكس"

أعلنت مصر مساء الثلاثاء بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس“Egyvax“ المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عبر مؤتمر صحفي بحضور ممثل الصحة العالمية في مصر.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، دعم المنظمة لجهود التوصل للقاح مصري ضد كورونا،مهنئة مصر لاختيارها من بين 6 مراكز لتوطين صناعة لقاحات تقنية ”ميرنا“ في إفريقيا، ودعم المنظمة لجهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة لقاح وطني ضد كورونا.

وقالت القصير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة القاهرة إن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى مصر بأنها أحد أكبر الدول العربية، وأن لها تجربة يجب أن يُستفاد منها عبر مواجهة التحديات، وتحويلها لفرص ونجاحات، مشيرة إلى قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح كورونا عبر تصنيع ”إيجي فاكس“، و“سينوفاك فاكسيرا“، وتوفير غيرها من اللقاحات بمعايير دولية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري ”إيجي فاكس“ يمثل تطورًا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا على مدار سنتين، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية، فضلاً عن أنه يأتي تتويجًا لجهود عدد من العلماء والباحثين المصريين تجاه أزمة كورونا من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاح الجديد يمثل ثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالميًّا، كما يعكس قدر الرعاية الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للعلماء والباحثين المصريين؛ إيمانًا بقدراتهم العلمية والبحثية المتميزة.

وأشار عبد الغفار أن جهود تصنيع اللقاح المصري ضد كورونا جاءت بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن العمل على لقاح إنساني مصري 100% أمر غير مسبوق، بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية حتى الاطمئنان إلى أن معامل الأمان والفعالية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تصنيع اللقاح محليًّا سيوفر عملة صعبة للدولة.

ولفت عبدالغفار إلى سعي الحكومة المصرية على توطين صناعة اللقاحات محليًا في مصر، سواء التي يجري العمل عليها بوساطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ”فاكسيرا“، المملوكة للدولة، أو عبر القطاع الخاص الوطني الجاد، مثل شركة ”إيفا فارما“، موضحًا أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات، تلك الصناعة الإستراتيجية الهامة، هي بمثابة ملف أمن قومي.

وأكد اللواء دكتور خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسحلة أن مصر تشهد لحظة تاريخية بإنتاجها لقاحًا مصريًّا محلي الصنع، بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمصر.

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة ”إيفا فارما“، الشريك الإستراتيجي للدولة في تصنيع لقاح كورونا المصري ”إيجي فاكس“، أنه يجري العمل على بناء قدرات تصنيعية ضخمة لصناعة اللقاحات داخل المجمعات الصناعية لشركة إيفا فارما في مدينة 6 أكتوبر، ما سيؤهل الشركة لتصنيع قرابة 1.6 مليون جرعة من اللقاح يوميًّا.