البحرين توافق على استخدام لقاح فالنيفا المضاد لكورونا في الحالات الطارئة

قالت شركة فالنيفا الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إن البحرين منحت لقاحها الموافقة لاستخدامه في الحالات الطارئة.

وتتوقع الشركة تسليم أولى الشحنات من لقاح في.إل.إيه2001 إلى المملكة في نهاية مارس/ آذار، بعدما وقعت اتفاق شراء للحصول على مليون جرعة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وقال توماس لينجيلباخ الرئيس التنفيذي لشركة فالنيفا: ”بوصفه اللقاح المساعد المزدوج والمعطل الوحيد لكوفيد-19 المعتمد في البحرين، سيوفر في.إل.إيه2001 خيار لقاح مغايرا للبحرينيين والمجتمع الطبي“، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقالت الشركة في أواخر الشهر الماضي إنها تتوقع بدء شحن لقاحها في أوروبا بعد فترة وجيزة من التوصية بمنحه الموافقة المشروطة في نهاية مارس/ آذار.

وقررت البحرين الشهر الماضي إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول إلى مطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، كما قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إليها.

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير/ شباط 2022 تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة، وذلك بإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المخالطين للحالات القائمة، ويشمل ذلك غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق ”مجتمع واعي“.

كما أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط من خلال طرح عدة خيارات، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

ومن بين هذه الخيارات ”إجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابية، يجب التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الفحص عن طريق المركبات، لإجراء الفحص المختبري (PCR).

وذكر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن تحديث البروتوكول الخاص بالمخالطين للحالات القائمة يأتي مواصلةً لما تم مسبقًا من إلغاء الحجر الصحي للمخالطين من حاملي الشعار باللون الأخضر، وذلك بناءً على ما أثبتته المؤشرات الوطنية بشأن فاعلية التطعيم والجرعة المنشطة منه في رفع الاستجابة المناعية للجسم.

وشدد الفريق الطبي على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المُعلن عنها لمواصلة التصدي لجائحة فيروس كورونا بنجاح، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.