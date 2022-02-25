الإمارات تعلن تخفيف الإجراءات المرتبطة بكورونا

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، اعتبارًا من بداية آذار/ مارس، وفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وبحسب ”وام“، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن ”تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا وتخفيفها، اعتبارًا من أول آذار/ مارس، مع إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة، وأن تكون اختيارية للمناطق المفتوحة“.

وتضمنت الإجراءات الجديدة، ”إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري PCR مرتين، بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل“.

في السياق، أعلنت إمارة أبوظبي تخفيف متطلبات الدخول إلى الإمارة، عبر إلغاء إلزامية حالة المرور الأخضر وفحص EDEK، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لأبوظبي.

وقال المكتب، في تغريدة على تويتر: ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تعتمد إلغاء إلزامية إبراز المرور الأخضر، وفحص EDE، لدخول الإمارة من داخل الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 28 فبراير 2022، مع استمرارية العمل بنظام المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة في الإمارة“.

وتابع: ”يأتي القرار تماشيًا مع المؤشرات الإيجابية التي تؤكد دخول مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 نتيجة تقّيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتبعة“.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن إجراء 430,359 فحصًا ”ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات“، والكشف عن 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 1.916 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.