دراسة حديثة تربط بين مسكنات الألم الشائعة وأمراض القلب‎‎

يعتمد كثيرون على مسكنات الألم القابلة للذوبان (الفوار)، لما تقدمه من راحة سريعة المفعول، إلا أن الباحثين يحذرون من احتواء كثير منها على جرعات كبيرة ومخفية من الملح.

ويتجرع الفرد قرابة 0.4 جرام من الصوديوم (وهو أحد المكونات الأساسية للملح) مع كل نصف جرام من الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين الموجود في الأقراص القابلة للذوبان.

ويضاف الصوديوم إلى الأدوية لتسهيل تفككها في الماء عادة، ما يسمح للجسم بامتصاص الدواء بشكل أسرع من الكبسولات الدوائية العادية.

ولكن تناول الحد الأقصى للجرعة اليومية من الباراسيتامول القابل للذوبان، يُدخِل إلى الجسم أكثر من جرامين من الملح، وهي الكمية الموصى بها من في النظام الغذائي اليومي.

وتشير دراسة سابقة أجريت في المملكة المتحدة إلى أن كمية الصوديوم الإضافية قد تؤثر سلبا على الجسم، وبشكل خاص نظام القلب والأوعية الدموية، حتى بالنسبة لمن لا يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وحاول الباحثون في دراستهم الجديدة محاكاة تجربة الضبط العشوائية، من خلال مقارنة البيانات الصحية لحوالي 300 ألف فرد يزيد عمره عن 60 عاما، ويعاني بعضهم من ارتفاع ضغط الدم، وتناولوا جميعا الباراسيتامول حديثا بموجب وصفات أطبائهم.

واستنتج الباحثون أن متناولي الباراسيتامول مع الصوديوم بشكل يومي معرضون للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب والموت بعد عام، أكثر من مرضى وُصِفت لهم مسكنات لا تحتوي على صوديوم.

وتبقى كيفية تأثير تناول الملح العالي على هذه النتائج غير واضحة حتى الآن، إلا أن دراسات عديدة أظهرت وجود صلة بين مستويات الصوديوم وأمراض القلب والأوعية الدموية عند ذوي ارتفاع ضغط الدم.

وتظهر نتائج الدراسة الجديدة تساوي أصحاب ارتفاع ضغط الدم والأشخاص الطبيعيين في خطر الإصابة بأمراض القلب عند زيادة الملح الإضافي إلى وجباتهم الغذائية اليومية، وزاد الخطر الفعلي بنسبة 1 % تقريبا، إلا أنها نسبة كبيرة على مستوى السكان.

وتبقى الحاجة لإجراء اختبارات أخرى لتحديد تأثير الجرعة الإضافية من الصوديوم على ارتفاع ضغط الدم وصحة القلب، إذ إن نتائج الدراسات السابقة المعنية لم تحسم بعد آلية تأثير الأدوية الغنية بالصوديوم على ضغط الدم.

وحذر الباحثون من وجود أدوية أخرى قد تحتوي كميات تتجاوز توصيات تناول الصوديوم.

ونقل موقع ”ساينس أليرت“ عن تشاو تسنغ، الباحث المشارك في الدراسة من مستشفى شيانجيا التابع لجامعة وسط جنوب الصين، أن ”الانتباه إلى كمية الملح في الطعام فقط، لا يكفي، ويجب الحذر من تناول الملح الزائد الموجود في الأدوية المنتشرة في المنازل“.

يذكر أن بعض أشكال الباراسيتامول القابل للذوبان تتوفر في الأسواق دون أن يدخل في تركيبها الصوديوم، أو أنها تحتوي كميات صغيرة فقط، وهي بدائل ممتازة لمن يبحث عن نتائج سريعة للأدوية الفوارة، دون آثار جانبية سلبية محتملة للاستخدام على المدى الطويل.