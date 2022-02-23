دراسة: علامات سرطاني الرئة والثدي تظهر في العين

يعد السرطان تحديا صحيا عالميا متزايدا، وقد تظهر أعراضه في أجزاء غير متوقعة من الجسم بما في ذلك العينان، حسب دراسة طبية نشرت الأربعاء.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة ”مورلاند آي كير“ الأمريكية لصحة العيون، إلى أن سرطان الرئة والثدي، من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تنتشر في العين.

وتختلف أعراض سرطان الثدي من حالة إلى أخرى، ولكن تشمل العلامات التحذيرية الشائعة ظهور كتلة جديدة في الثدي أو الإبط أو تورم في هذه المناطق.

وحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، قد يلاحظ المرضى تهيجًا في جلد الثدي، واحمرارًا أو تقشرًا في الجلد في منطقة الحلمة.

وقالت الدراسة: ”مع ذلك، لا تدرك معظم المصابات أن علامات سرطان الثدي يمكن أن تظهر في العين، وفي الواقع فإن أكثر الأماكن شيوعًا في الجسم لانتشار سرطان الثدي (خارج الأنسجة الليمفاوية في منطقة الثدي) هو العين“.

ولفتت إلى أن الشكاوى الأكثر ارتباطًا بالسرطان المنتشر هي ”عدم وضوح الرؤية غير المؤلم“، والذي قد يحدث في 88% من الإصابات.

وذكرت الدراسة أن 5% من المصابات أبلغن عن رؤية خطوط متعرجة بأعينهن لفترة معينة، في حين إن 5% أخريات أبلغن عن رؤية أشكال وأضواء وامضة.

وأضافت الدراسة: ”عند الرجال، من المرجح أن ينتشر سرطان الرئة إلى العين“، لافتة إلى أن ”هذه الأعراض وردت في دراسة طبية شاملة أجريت عام 2020، واستندت إلى تجربة طبية شملت عددا كبيرا من المصابين“.

وقالت: ”يمكن أن تشمل أعراض الأورام الخبيثة في الرئة عدم وضوح الرؤية وفقدان الرؤية وآلام العين ورؤية خطوط متعرجة لامعة“.

وتابعت الدراسة: ”يؤثر ضعف البصر الناجم عن ورم خبيث بشكل خطير على نوعية الحياة ويقصر بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة“.

وأضافت: ”بالنسبة لمرضى سرطان الرئة الذين يعانون من أعراض على العين كأول عارض، قد يكون من الصعب تحديد التهاب الضرع العيني والتشخيص الأولي لورم الرئة“.

وذكرت أنه ”نظرًا لأن الأعراض ليست محددة فمن السهل التغاضي عن أي تشخيص لورم خبيث في العين“.

ونبّهت الدراسة، إلى أن العلامات التحذيرية الأكثر اتساقا لسرطان الرئة تشمل السعال المستمر الذي لا يتحسن بمرور الوقت، وألم الصدر والصفير وضيق التنفس.

وأشارت إلى أن التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث في بعض الأحيان مع سرطان الرئة قد تشمل نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي وتورم أو تضخم الغدد الليمفاوية داخل الصدر في المنطقة الواقعة بين الرئتين.