منها "زيادة تمارين البطن".. ما أبرز الأخطاء في النادي الرياضي؟

يرتكب الكثير من ممارسي الرياضة أخطاء في النادي الرياضي، قد تؤدي لإصابات أو عدم إحراز أي تقدم ملحوظ أو التراجع في الأداء..

وإليكم أبرز هذه الأخطاء، بحسب تقرير نشره موقع ”هاني كوتش“.

وأشار مدربون مختصون إلى أن أحد أبرز الأخطاء هي ”المبالغة في تمارين البطن ”، لاعتقاد خاطئ بأن هذا أفضل وأنه سيزيل دهون البطن ويبرز العضلات بسرعة.

لكن، من الخاطئ ممارستها باستمرار؛ لأن الأهمية تكمن في تقوية عضلات ”وسط الجسم“ بشكل أساسي.

ونوه المدربون لأهمية تعلم إشراك عضلات وسط الجسم بشكل صحيح أثناء أي تمرين، ما سيقويها بشكل طبيعي ويساعد على منع الإصابات.

كما يشير المختصون إلى أن ”رفع الأوزان الثقيلة جدا“ يعتبر خطأ متكرر الحدوث، فلن يؤدي رفع أثقل الأوزان إلى الحصول على عضلات كبيرة بشكل سريع، بل سيسبب بإصابة سريعة وكبيرة.

وينطبق الأمر نفسه على ”استخدام الأوزان الخفيفة جدا“ خصوصا من قبل النساء اللواتي غالبًا ما يخشين من ”الضخامة العضلية“ إذا قمن باللعب بأوزان عالية.

لكن في الواقع الأمر، يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق لتصبح العضلات كبيرة.

ويشير التقرير إلى أن رفع الأوزان المناسبة يؤدي لبناء العضلات ويخفف من الدهون، ما ينشط الجسم ويحرق المزيد من السعرات الحرارية. كما أنه يعزز القوة الإجمالية.

ويمكن معرفة الوزن المناسب للاعب من خلال قدرته على رفع هذا الوزن بشكل مثالي وبتحكم كامل خلال أداء التمرين المطلوب دون أن يكون الأداء سهلا جدا أو صعبا جدا لدرجة عدم القدرة على إكمال التمرين المطلوب.

ويشير العلماء إلى أن ”عدم الحصول على الراحة والنوم الكافيين“ يعتبر من أكبر الأخطاء؛ فمن الشائع الظن أن مضاعفة التمرين تؤدي لمضاعفة النتائج، ولكن على العكس، فالمبالغة في التمرين لها آثار سلبية.

فإذا كنت تشعر دائمًا بالإرهاق والألم، أو إذا كنت مزاجيا أو تكافح من أجل التركيز، فهذه العلامات تشير إلى أنك تتدرب أكثر من اللازم (ومن المفارقات أن هذا يؤدي أيضًا لصعوبات في النوم) حسب ما يشير إليه المختصون.

وينصح الخبراء بتخفيف شدة التمرين وممارسة التمارين المعتدلة على مدى أسبوع أو أسبوعين لمنح جسمك استراحة.

كما أن ”التغاضي عن تدريب التمدد “ هو خطأ فادح آخر، وينصح المدربون بخمس دقائق على الأقل في نهاية كل تمرين لتهدئة العضلات الرئيسية التي قمت بتدريبها وأي مناطق بها آلام.

ويشير المختصون إلى أن ممارسة البرنامج التدريبي نفسه لفترات طويلة خطأ كبير، وينصح التقرير باستشارة مدربين مختصين للحصول على برنامج تدريب مخصص مصمم خصيصًا لأهدافك.