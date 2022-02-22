دراسة تحذر: صودا الخبز قد يسبب السكتة الدماغية

حذرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الإثنين، من أن صودا الخبز قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن ”المركز الطبي للصحة والسعادة“، إلى أن ”المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ينصحون بعدم استخدام المكونات المحتوية على الصوديوم، ولكن قد تكون بعض المكونات الآمنة ضارة بالقدر ذاته“.

وأضافت أنه ”قد يكون بالإمكان استهلاك صودا الخبز باعتدال بشكل عام، لكن سوء الاستخدام والجرعة الزائدة يمكن أن يسببا مشاكل خطيرة مع التمثيل الغذائي ومضاعفات عصبية“.

وتابعت أنه ”على الرغم من استخدام صودا الخبز على نطاق واسع، إلا أنه نادرا ما يتم الإبلاغ عن حالة تسمم شديدة والوفاة من جرعة زائدة من صودا الخبز في الأدبيات الطبية“.

وتطرقت الدراسة إلى حالة مريض أصيب بفشل تنفسي حاد وسكتة دماغية بعد تناول كميات كبيرة من صودا الخبز.

وذكرت الدراسة ”هذه الحالة تسلط الضوء على سمية شديدة من صودا الخبز تسببت بالنهاية بسكتة دماغية حادة أدت إلى الوفاة“.

وقالت إن ”العديد من المنتجات تحتوي على الصوديوم وغالبا ما توجد في الطعام المعلب، كما أن الأطعمة المخبوزة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم“.

وشددت الدراسة على أنه ”من المهم تجنب تناول الأطعمة المخبوزة، خاصة تلك التي تأتي مباشرة من المتجر مخبوزة بالفعل“.

وأشارت الدراسة إلى أن السكتة الدماغية تودي بحياة نحو 32000 شخص في بريطانيا كل عام، وأن ما يصل إلى 90% من تلك الحالات يمكن منعها من خلال تغييرات كبيرة في نمط الحياة.

وقالت ”هناك عدد لا يحصى من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بجلطة الدماغ، ولكن أهم الأسباب هو ارتفاع ضغط الدم وعدم ممارسة الرياضة وسوء النظام الغذائي والتدخين“.

وبينت أنه ”في الواقع، تشير الإرشادات الحالية بشأن الوقاية من السكتة الدماغية إلى أن اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 90%“.

ونوهت إلى أنه ”الإدارة الفعالة لضغط الدم، تعتبر من أول الإجراءات في الوقاية من السكتة الدماغية“.