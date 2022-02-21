بريطانيا تلغي إلزامية العزل الذاتي لمصابي كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، أن بريطانيا ستلغي الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، اعتبارا من 24 فبراير/شباط الجاري.

وقال جونسون أمام البرلمان: ”سنلغي جميع القيود المحلية المتبقية في القانون، واعتبارا من يوم الخميس المقبل، سنلغي المطلب القانوني الخاص بالعزل الذاتي بعد نتيجة الفحص الإيجابي لفيروس كورونا“.

وأضاف جونسون أنه ”حتى الأول من أبريل/ نيسان سنواصل تقديم النصح لمن تثبت إصابتهم بالفيروس بالتزام المنازل، ولكن بعد ذلك، سنشجع من يعانون من أعراض فيروس كورونا على الاضطلاع بمسؤوليتهم الشخصية“.

وأشار جونسون إلى أن الفحوص الجماعية المجانية لكشف الإصابة بفيروس كورونا ستتوقف اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المُقبل، لكنها ستظل متاحة للفئات الأكثر عرضة للخطر، أما الباقون ممن هم في حاجة إليها فيمكنهم دفع ثمنها.

وأوضح جونسون أمام البرلمان أنه ”اعتبارا من أول أبريل/ نيسان، بعد انتهاء فصل الشتاء ومع ضعف قدرة الفيروس على الانتشار، سنقوم بوقف الاختبارات المجانية للعامة بوجود أعراض أو بدونها“.

ويكشف تخفيف إجراءات كورونا في أكثر من دولة عن ثقة لدى الحكومات باقتراب الوباء من الانتهاء، إذ قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد الماضي، إن الدولة العبرية ستبدأ في السماح لجميع السائحين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا مضادا لكورونا، بدخول البلاد اعتبارا من مطلع مارس/ آذار المُقبل.

وأضاف البيان أن الدخول إلى إسرائيل سيظل يتطلب إجراء اختباري فحص للكشف عن المرض، أحدهما قبل السفر والآخر عند الوصول إلى إسرائيل، إذ إنه لا يُسمح حاليا سوى للأجانب الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد.

وفي 11 فبراير/ شباط الجاري، قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت سواميناثان الصحفيين في جنوب أفريقيا: ”رأينا الفيروس يتطور ويتحور، لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة“.

وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.