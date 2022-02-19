نقص هذا الفيتامين قد يسبب العمى

ذكرت دراسة طبية نشرتها صحيفة ”ديلي أكسبرس“ البريطانية اليوم السبت أن النقص في فيتامين ”ب 12“ يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الأعصاب، والذي يصبح غير قابل للإصلاح ويسبب فقدان البصر ما لم يتم علاجه بسرعة.

وأوضحت أنه نظرًا لأن فيتامين ”ب 12“ ضروري لحماية الأعصاب، فإن المستويات المنخفضة من الفيتامين في الجسم تعرض الأعصاب البصرية لخطر التلف، لأن الأعصاب مغطاة بطبقة واقية تعرف باسم المايلين تحمي الأعصاب وتمكنها من نقل الإحساس.

ولفتت الدراسة وهي لموقع ”ميدانتا“ الطبي في لندن الى أنه بسبب النقص في B12، يتوقف إنتاج المايلين، ما يجعل العصب المنتهي ضعيفا، مبينة أنه ”في هذه المرحلة، قد يحدث اعتلال الأعصاب المحيطية، وهو عادة ما يسبب الإحساس بالوخز في اليدين والقدمين في المراحل الأولية“.

وبحسب الدراسة، فإنه نظرًا لأن B12 يلعب دورًا رئيسيا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن الوحدات تتضخم وتتلف عندما تُحرم من المغذيات، ما يؤدي الى منع الخلايا من مغادرة نخاع العظام ، حيث يتم إنتاجها لتدوير الدم.

وقالت الدراسة إنه ”يمكن للجسم بعد ذلك أن يتوقع تراكم مادة البيليروبين الصفراء، والتي يمكن أن تعطي الجلد مسحة صفراء.“

وأضافت أن ”دور فيتامين ب 12 في الجهاز العصبي يعني أن النقص يمكن أن يضر العصب البصري، ويمكن أن يحدث اضطراب وتشوش رؤية العينين نتيجة لنقص الفيتامين“.

وأوضحت أن هذا يحدث عندما يتسبب النقص في تلف العصب الذي يؤدي إلى العينين، لافتة الى أن الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ تتعطل بسبب هذا الضرر، ما يؤدي إلى ضعف البصر.

وقالت ”تسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي البصري والعلاج الذي يتضمن مكملات B12 عادة ما يعكس الضعف، ومع ذلك، مع حدوث ضرر كاف، سيفقد كابل الألياف العصبية قدرته على التجدد، ما يتسبب في فقد بعض المرضى بصرهم بشكل دائم“.

وفيتامين ”ب 12“ هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومخزن في الكبد، ويمكنه تلبية احتياجات الجسم لسنوات وهو أساسي لمجموعة من العمليات البيولوجية داخل الجسم ، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي.