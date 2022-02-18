مكملات فيتامين "د" قد تسبب تلف الكلى

المكملات شائعة في معظم الدول، لأنها تعد نهجا صحيا حقيقيا، إلا أن فوائدها المبالغ فيها قد تصرف الانتباه عن المخاطر الصحية المحتملة.

وحسب دراسة طبية نشرت الخميس، فإن تناول مكملات فيتامين ”د“ قد يؤدي إلى تلف دائم في الكلى، إذا تم تناوله باستمرار بجرعة خاطئة.

ووجدت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الكندية أن الاستخدام المفرط لفيتامين ”د“ يمكن أن يتسبب في تلف الكلى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص فيتامين ”د“.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور بورن أوغست من جامعة تورنتو الكندية: ”الهدف من دراسة الحالة هو إعلام جمهور أوسع بأن فيتامين د بجرعات كبيرة في المرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د في الدم يمكن أن يؤدي إلى تسمم“.

وأضاف: ”يجب أن يعلم الجميع أن تناول فيتامين أكثر مما هو موصى به لا يؤدي بالضرورة إلى فائدة إضافية، وبدلاً من ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضرر والفشل الكلوي تحديدًا“.

وأوضح أنه بالنظر إلى أنه متوفر بسهولة في العديد من التركيبات التي لا تستلزم وصفة طبية والتصور بأن له العديد من الفوائد دون أي ضرر، قد يكون المرضى معرضين لخطر التسمم بفيتامين د والفشل الكلوي المحتمل.

واستندت الدراسة إلى حالة رجل يبلغ من العمر 54 عامًا تمت إحالته إلى عيادة، إذ يشتبه في إصابته بحالة حادة في الكلى.

وأوضح الباحثون في دراستهم: ”عاد هذا الرجل مؤخرًا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا، حيث أمضى فترات طويلة في حمامات الشمس لمدة أسبوعين“.

وأشارت الدراسة أن الأطباء وجدوا مستويات عالية من ”الكرياتينين“ في دم المريض، ما يشير عادة إلى مشاكل في الكلى، مضيفة أن فحوصا أخرى كشفت أن المريض يعاني من ترسبات الكالسيوم في كليتيه.

وكشف المريض أنه قد وُصفت له جرعات عالية من فيتامين ”د“ من قبل معالج طبيعي، واعترف بتناول جرعات أعلى من الكمية الموصى بها.

كما اعترف بشراء قطرات فيتامين ”د“ ذات قوة خاطئة، ما أدى لتناوله ما بين 8000 و 12000 وحدة دولية من فيتامين ”د“ يوميًا لعامين ونصف، علما أن الكمية الموصى بها للبالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا هي 400 إلى 1000 يوميًا.

ولكن، يوصى أحيانًا بجرعات أعلى تصل إلى 2000 للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام.