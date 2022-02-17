البحرين تلغي شرط الحجر الصحي وفحص الـ"PCR" لجميع القادمين إليها

قررت مملكة البحرين تخفيف قيود كورونا بالنسبة للمسافرين القادمين إلى المملكة، بما في ذلك شرط الحجر الصحي الاحترازي وفحص الـ“PCR“.

وقالت شؤون الطيران المدني في البحرين إنه وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ”كوفيد-19″، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطارها الدولي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 20 فبراير 2022، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

الطيران المدني: إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول وإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطارhttps://t.co/skTq3aFwu1 pic.twitter.com/yRcg9frJzA — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) February 17, 2022

وقررت البحرين إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول إلى مطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، كما قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إليها.

وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة، وذلك بإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المخالطين للحالات القائمة، ويشمل ذلك غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق ”مجتمع واعي“.

كما أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط من خلال طرح عدة خيارات.

ومن بين هذه الخيارات ”إجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابية، يجب التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الفحص عن طريق المركبات، لإجراء الفحص المختبري (PCR).

وذكر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن تحديث البروتوكول الخاص بالمخالطين للحالات القائمة يأتي مواصلةً لما تم مسبقًا من إلغاء الحجر الصحي للمخالطين من حاملي الشعار باللون الأخضر، وذلك بناءً على ما أثبتته المؤشرات الوطنية بشأن فاعلية التطعيم والجرعة المنشطة منه في رفع الاستجابة المناعية للجسم.

وشدد الفريق الطبي على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المُعلن عنها لمواصلة التصدي لجائحة فيروس كورونا بنجاح، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.