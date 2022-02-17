يشمل إلغاء فحص "pcr" للقادمين.. الأردن يخفف قيود كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، سلسلة من الإجراءات للتخفيف من القيود التي فرضت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي بدأت في المملكة قبل نحو عامين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد، اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان، لوزيري الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير الصحة فراس الهواري.

وأكد الشبول، أنه سيتم تخفيض أعداد الفحوصات تدريجيًا لما يقارب 4 آلاف فحص يوميًا من خلال إلغاء الفرق المتحركة، والفحص العشوائي.

ولفت كذلك إلى أن الحكومة ستعلن بشكل أسبوعي عن عدد الإصابات بدلًا من إعلانها في الموجز بشكل يومي، مع الاستمرار برفع التقارير عن الإصابات اليومية لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلن الوزير الشبول إلغاء فحص ”بي سي آر“ للقادمين إلى أراضي المملكة، اعتبارًا من مطلع آذار المقبل، فيما أعلن كذلك إلغاء الفحص المخبري لحضور التجمعات، مع التأكيد على ضرورة تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا.

ووفق الشبول، سيتم تخفيض مدة العزل إلى 5 أيام بدءًا من تاريخ أخذ العينة، وإلغاء الإجراءات المتعلقة بحجر مخالطي المصاب بكورونا.

لكن الوزير الأردني شدد على أن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الدفاع (طوارئ) تحسبًا لموجات جديدة، مبينًا أن الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع، والأوامر الصادرة بموجبه، لأهداف عديدة، منها دعم القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.

وأعلن الشبول، نجاح حملة التطعيم التي بدأت في المملكة قبل نحو عام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على البدء بحملة لتطعيم فئة من تزيد أعمارهم على 5 سنوات طواعية بدءًا من الشهر المقبل.

بدوره أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن الإجراءات التخفيفية الجديدة لا تعني نهاية الجائحة، حيث إن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المخولة بإعلان نهاية الوباء.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تشهد نمطًا أقل حدة في الموجة الحالية لانتشار الفيروس، لافتًا إلى أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية حدّت من موجة لمتحور ”دلتا“، فيما حث جميع المواطنين على ضرورة الإقبال على أخذ المطعوم بجرعتيه.

وأعلن عن وصول حملة تطعيم طلاب المدارس للفئة العمرية ما بين 12 -17 عامًا إلى 20%، معتبرًا في السياق ذاته أن ”الوقت ما زال مبكرًا للاستغناء عن الكمامة“.