يطرق علمية.. كيف تحافظ على شباب دائم؟

يمكن لبعض التغييرات الصغيرة في نمط الحياة أن تبطئ عملية الشيخوخة، وتحمي الجسم، وتؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة مع التقدم في السن.

وأوضح تقرير نشره موقع ”إيت ذيس“ أن التمرين الرياضي مفتاح طول العمر، حيث تظهر الأبحاث أن أنماطًا بسيطة من التمارين كالمشي – ترتبط بحياة أطول وأكثر صحة.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن التمارين المنتظمة تؤخر الشيخوخة، وأن المواظبين على الرياضة يبدون أصغر من أعمارهم الفعلية بسببها.

ونوهت إلى أن التدخين يسبب شيخوخة البشرة قبل الأوان؛ فالتدخين يقلل من تكوين الكولاجين، ويؤدي إلى تدهوره، كما أن النيكوتين يقلل من سماكة الجلد، وكل ما سبق يقلل من مرونة الجلد ويسبب الشيخوخة المبكرة ”، لذلك ينصح الأطباء بتجنبه وتجنب التواجد مع الأشخاص المدخنين.

كما يشير العلماء إلى أن النظام الغذائي المتوسطي يعتبر أحد أفضل الأنظمة الغذائية، ويوصون بمحاولة دمج الأطعمة على طراز البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتوي على نسبة عالية من الخضار والفواكه وزيت الزيتون والحبوب الكاملة، والذي يعتبر معتدلًا بالبروتين والدهون الحيوانية.

كما تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الأولية في هذا النظام الغذائي تساعد في درء الأمراض المزمنة وتزيد من صحة الدماغ.

ويحذر الأطباء من تناول الكحول، إذ أثبتت الأبحاث أنَّ تناول الكثير من الكحول يؤثر سلبًا على مظهرك ويسرع من عملية الشيخوخة، فهناك قدر هائل من الضرر الذي يلحق بالجلد، وكما يقول خبراء التغذية التأثير الأول هو الجفاف، لأن الكحول تزيل السوائل من الجلد.

وبالنظر إلى شخص يستهلك الكحول لـ 20 أو 30 عامًا، وشخص في العمر ذاته لا يستهلكه إطلاقًا، يلاحظ اختلاف كبير في الجلد والمزيد من التجاعيد الناتجة عن أضرار الجفاف، والتي تجعل الشخص يبدو أكبر بعشر سنوات. وبمجرد تدمير الكولاجين، من الصعب استعادته.

كما أثبتت أبحاث جديدة أن لعب بعض ألعاب الفيديو يحمي العقل من الشيخوخة، ولكن بالإمكان المحافظة على الدماغ شابا، باعتبار أن ممارسة ألعاب الفيديو تحسن الذاكرة قصيرة المدى لدى كبار السن، وتحسن من المرونة العصبية للدماغ، أي قدرة الدماغ على التغيير والتكيف والتطور.