دراسة: ارتباط وثيق بين تغير المناخ وانتقال الأمراض

قالت دراسة إن تقلبات درجات الحرارة مثل موجات الحر يمكن أن تحمل تأثيرات مختلفة على معدلات الإصابة وانتقال الأمراض.

وتشير الدراسة التي نشرها موقع ”إي لايف“ البحثي إلى الصعوبة المتزايدة بالتنبؤ بعواقب تغير المناخ على التفاعلات بين المضيف والعامل المُمرض مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا وازدياد شيوع الظواهر الجوية المتطرفة.

وتحمل الأمراض المعدية آثارا بيئية عميقة على البشر والحيوانات والنباتات، ومن المعروف أن التفاعلات بين العوامل المُمرضة ومضيفيها حساسة للتغيرات في درجات الحرارة.

ولكن الأمر الذي لم يكن مفهوما بشكل واضح، هو مدى تأثير التباين المفاجئ والمتطرف في درجات الحرارة على هذه العلاقة، وكيف يمكن أن يؤثر على معدلات الإصابة الإجمالية ونتائج المرض.

وقال المؤلف الأول المشارك في الدراسة، بيبين لويجكس، من جامعة ترينيتي في دبلن آيرلندا: ”نتوقع أن يؤدي تغير المناخ ليس فقط إلى زيادة متوسط درجات الحرارة، ولكن أيضا إلى زيادة تقلبات درجات الحرارة وتواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة“.

وأضاف: ”على الرغم من أن الدراسات قد حددت تأثيرات ارتفاع متوسط درجات الحرارة على سمات المضيف والعامل الممرض، فإن تأثير أنظمة درجات الحرارة المتغيرة مثل موجات الحر ما يزال غير معروف إلى حد كبير“؛ وفقا لموقع ساينس دايلي.

ودرس الباحثون تأثيرات درجات الحرارة المختلفة على سمات مختلفة في كائن مضيف حي؛ قشريات صغيرة تسمى دافيناماغنا، وطفيل الأمعاء الذي يصيبها أودوسبوراكوليغاتا، يمثل انتقال الطفيلي انتقالا بيئيا طبيعيا، على غرار ما يحدث مع أمراض تصيب البشر مثل الكوليرا وكوفيد-19.

وتابع الباحثون استجابة الكائنات الحية لثلاثة أنظمة حرارة مختلفة؛ الثابتة، أو المتقلبة يوميا بمعدل +3 إلى -3 درجة مئوية، أو موجات الحر التي تدوم لثلاثة أيام وتبلغ 6 درجات أعلى من الحرارة المعتادة، ثم قاسوا عمر القشريات وخصوبتها وحالة العدوى وعدد الطفيليات داخل أمعائها، وعالجوا البيانات في نموذج إحصائي لمقارنة التأثيرات المختلفة لنظم الحرارة الثلاثة.

ووجد الفريق أن التقلبات اليومية في درجات الحرارة تقلل من العدوى وعدد الطفيليات مقارنة بالموجودة في درجة الحرارة الثابتة، التي كانت ذات نتائج متماثلة مع التي تعرضت لموجات حر، وأن تأثيرات درجات الحرارة تختلف اعتمادا على متوسط درجة حرارة الخلفية ومدى قربها من درجة الحرارة المثلى للطفيلي.

ووجد الفريق أيضا، أن اللياقة والقدرة على التكاثر انخفضت عند القشريات التي تعرضت للطفيليات أو لدرجات حرارة متغيرة، ويشير هذا الاختلاف بين استجابة المضيف والعامل المُمرض إلى أنه في بعض الظروف كانت الطفيليات أفضل من مضيفها في تحمل التغير المفاجئ في الحرارة.

وتخلص الدراسة إلى أن التغيرات في درجات الحرارة تعدل نتائج التفاعلات بين المضيف والعامل الممرض بطرق معقدة، وأن أنماط تغير المناخ سوف تحمل تأثيرات عميقة وغير متوقعة على ديناميات المرض.