الكويت تلغي العديد من القيود المفروضة جراء كورونا

أعلن رئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نجاح البلاد في تخطي الموجة الجديدة من وباء كورونا وإلغاء العديد من القيود المفروضة لمواجهته.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي: ”سيعود رص الصفوف في المساجد، وتُفتح المجمعات التجارية للجميع، وحضور الطلبة للمدارس دون فحص البي سي آر، والسماح بالسفر للكافة، وكذلك إلغاء الفحص للمسافرين العائدين للبلاد“.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في المؤتمر الصحفي، السماح لغير المحصنين بالسفر ودخول المجمعات التجارية، وكذلك دخول الأماكن المغلقة كالمسارح والسينما وقاعات الحفلات بشرط إجراء فحص يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر.

وأكد المزرم السماح بعودة العمل بالدوائر الحكومية بكامل طاقته اعتبارا من الثالث من مارس آذار.

وقال رئيس الوزراء: ”هذه القرارات لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الشخصية الواجبة.. وخاصة لبس الكمامة“.

وتراجعت الإصابات اليومية المسجلة في الكويت بشكل حاد خلال العشرة أيام الأخيرة، ووصلت اليوم إلى 2562 حالة، مقارنة بأعلى ذروة مسجلة على الإطلاق في الكويت في يوم 28 يناير/ كانون الثاني بعدد 6913 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة 603869 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 2521 حالة وفاة، أي بنسبة 0.42 في المئة من إجمالي الإصابات.