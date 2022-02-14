طبيب: بهذه الطريقة تتخلص من دهون البطن بسرعة‎‎

قال طبيب أمريكي معروف إن تجنب المشروبات السكرية بما فيها عصير الفواكه وزيادة استهلاك الألياف يساعد على التخلص من دهون البطن بسرعة.

وأشار الدكتور رسا كازلوسكيت من مستشفى راش الأمريكي إلى أن التوقف عن تناول السكريات يعتبر أحد ”الحلول السريعة للتخلص من دهون البطن“.

وتحدث كازلوسكيت لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية قائلا ”تخلص من المشروبات السكرية لأن السكر يزيد من دهون البطن، والألياف تقلل من هذه الدهون، وعلى هذا النحو، ليس من الأفضل لك تجنب المشروبات الغازية فحسب بل عصائر الفاكهة أيضا“.

وأضاف كازلوسكيت ”عندما تقوم بعصر الفاكهة فإنك تزيل الألياف وتترك السكر النقي، لذا فإن أحد الحلول السريعة، وهو حل ملموس للغاية، هو التخلص من المشروبات السكرية وزيادة تناول الألياف الموجودة في الفاكهة وأطعمة أخرى“.

ولفت كازلوسكيت إلى أن الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع الجسم تكسيرها وأن العنصر الذي يعمل على إبقاء البطن في حالة صحية موجود بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والفواكه والخضراوات.

وأوضح كازلوسكيت أن هناك ”العديد من الأشياء التي قد تحتاج إلى تحسينها لفقدان دهون البطن“، مشيرا إلى أنه بمجرد التخلص من المشروبات السكرية التي يفضل استبدالها بالماء وزيادة كمية الألياف التي تتناولها، يمكنك اتخاذ خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.

وقال كازلوسكيت ”تتمثل إحدى أفضل الخطوات التالية في دمج المزيد من الحركة في نمط حياتك، بالنسبة لكل من الرجال والنساء، فإن أول دهون تفقدها عند ممارسة الرياضة هي الدهون الحشوية أي دهون البطن التي تعتبر من أخطر الدهون في الجسم“.

وتابع كازلوسكيت ”إن مجرد المشي السريع لمدة ساعة كل يوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير من خلال زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الارتباط بروتين نظام المشي الخاص بك، وحتى التململ يمكن أن يكون وسيلة جيدة لحرق الطاقة الزائدة للمساعدة في منع تراكم الدهون الحشوية، هذا إلى جانب ممارسة هواية نشطة، مثل: الرياضة، أو الرقص، وأي أنشطة أخرى“.

وحذر الدكتور كازلوسكيت من المخاطر الصحية المرتبطة بالدهون الحشوية التي وصفها بأنها ”لاعب رئيس“ في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.

ونبه كازلوسكيت إلى أن الكثير من الدهون الحشوية يرتبط بأمراض شائعة وخطيرة بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم ومقاومة الأنسولين.

وقال كازلوسكيت ”إذا التزمت بـ 30 دقيقة من النشاط اليومي، فستتمكن من التخلص من دهون البطن الضارة، لكن النظام الغذائي مهم أيضا، بما في ذلك حجم الحصة الغذائية، لذا حاول ألا تفرط في تناول الطعام“.