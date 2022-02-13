بشكل مبكر.. "خوارزمية" تحدد الإصابة بتصلب الشرايين المسبب لـ"بتر الأطراف"

طور فريق بحثي لمشروع مشترك في جامعة بون الألمانية، ”خوارزمية“ حاسوبية لبرنامج الذكاء الاصطناعي – التعلم الآلي، يمكنها اكتشاف حالة تصلب الشرايين في الأطراف مرض ”الشرايين المحيطية“، في وقت باكر.

وشرح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الجامعة الألمانية وأحد المشاركين في المشروع، الدكتور نجيب شهاب، أن ”أعراض الإصابة بهذا المرض، لا تظهر في مراحله المبكرة، وغالبا ما تكتشف الإصابة عند حدوث الضرر فعليا“.

وبين، الدكتور شهاب، أن ”مرض الشرايين المحيطية، يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث بتر في الساقين والذراعين، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مميتة، حتى في مراحله المبكرة“، مؤكدا على أهمية ”التشخيص المبكر للتمكن من علاج المصابين في الوقت المناسب“.

يذكر أن الفريق البحثي الجامعي، مكون من أقسام أمراض ”القلب والأوعية الدموية، والعيون، ومركز المعلومات“.

وذكر موقع News Medical الطبي، أن ”الخوارزمية المطورة تشخص الإصابة بمرض الشرايين المحيطية قبل ظهور الأعراض، وذلك بطريقة لا ترتبط عادة بفحص هذا المرض وهي العين“.

ودرّب الباحثون برنامج ”التعلم الآلي“ المطور على صور ملونة عالية الدقة لقاع العين؛ ليحدد مرضى اعتلال ”الشرايين المحيطية“، من بين الأشخاص الأصحاء.

وتحدد الخوارزمية عن طريق الصور التي يتم التقاطها لقاع العين، تغيرات الأوعية الدموية المرتبطة بمرض الشرايين المحيطية.

واختبر الفريق البحثي الجامعي، التكنولوجيا على 97 مصابا باعتلال ”الشرايين المحيطية“، من الرجال والنساء، وحددت ”الخوارزمية“ 80% منهم، متأثرين بهذه الإصابة بشكل صحيح.

ووصف الباحثون النتيجة بغير المسبوقة؛ لأنه لا يمكن لأطباء العيون اكتشاف ”الشرايين المحيطية“ عن طريق التقاط صور لقاع العين في التقنيات الحالية.

ويعمل الفريق البحثي على تحسين أداء ”الخوازرمية“، ويخططون للتعاون مع مراكز طب العيون وطب الأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، في هذا الجهد.

ويعاني أكثر من 4 ملايين شخص من مرض ”الشرايين المحيطية“ حول العالم.

ويتم تزويد قاع العين بإمداد جيد من الدم؛ حتى تؤدي المهام في أكثر من 100 مليون من المستقبلات الضوئية في شبكية العين والخلايا العصبية المتصلة بها.

كما ويمكن ملاحظة الشرايين والأوردة من خلال حدقة العين وتصويرها؛ لتشخيص العديد من الأمراض بدون بذل مجهود كبير.