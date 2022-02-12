ما هي العلاقة بين طول الشخص ومرض القلب؟

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض القلب ويمكن أن يكون أحدها خارج سيطرة الشخص في مرحلة البلوغ.

وحسب دراسة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، فإن السبب يكمن في أن طول الشخص، قد يؤثر في عدة أشياء مثل الشعور والقدرة على القيام بأفعال معينة.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها ”جامعة تامبيري“ في فنلندا إلى أن الأفراد الأقصر لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب.

ولغرض الدراسة، تم تعريف الرجال قصار القامة على أنهم أولئك الذين يبلغ طولهم أقل من خمسة أقدام وخمس بوصات في حين تم اعتبار النساء القصيرات اللواتي يقل طولهن عن خمسة أقدام.

في المقابل، يعد الرجل طويلا إذا بلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات ونصفا أو أكثر، واعتبرت النساء طويلات إذا بلغن خمسة أقدام وخمس بوصات ونصفا أو أكثر.

وبعد تحليل 52 حالة، خلصت الدراسة إلى أن الأفراد الأقصر من السكان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار مرة ونصف بسبب طولهم.

وعلاوة على ذلك، كان الرجال قصار القامة أكثر عرضة بنسبة 37% للوفاة لأي سبب مقارنة بالرجال الأطول، بينما كانت النساء قصيرات القامة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 55% لأي سبب.

وقالت الدراسة إنه ”عندما يتعلق الأمر بفشل القلب، كان الأشخاص ذوو القامة القصيرة أكثر عرضة بنسبة 52% للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالأفراد الأطول“.

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن هذه البيانات قد تكون مقلقة، إلا أن هناك بعض المحاذير، مشيرة إلى أنه في وقت البحث، لم يستطع العلماء تفسير سبب زيادة مخاطر الأشخاص الأقصر إذ يكون معظم الأشخاص الأقصر لديهم شرايين أضيق“.

وتابعت أن ”الطول ليس العامل الوحيد الذي يزيد أو يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب؛ إذ إن الشخص قصير القامة الذي يأكل بشكل صحي ويمارس الرياضة لن يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الشخص غير النشط والسمين طويل القامة“.

وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر على خطر إصابة الشخص بأمراض القلب بخلاف الطول وإن ممارسة الرياضة والنظام الغذائي هما عاملان مهمان“ لافتة إلى أن الطول يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة ”القلب والدورة الدموية“ في لندن، أن الرجال الذين يقل طولهم عن خمسة أقدام وثلاث بوصات، كانوا أقل عرضة بنسبة 65% للإصابة بجلطات دموية مقارنة بالرجال الذين يزيد طولهم عن ستة أقدام وبوصتين.

وقالت إن ”الطول الفائق قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان“ مضيفة أن ”خطر الوفاة بسبب السرطان زاد بنسبة 4% لكل بوصتين ونصف من الطول بسبب احتمال زيادة حجم الأعضاء وعلامات التغذية الزائدة.

وأوضحت أن الأفراد الأطول، عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال وسرطان الثدي والمبيض وبطانة الرحم والقولون لدى النساء.