مزود بأجهزة يفتقر إليها القطاع.. افتتاح مستشفى إماراتي لعلاج مصابي "كورونا" في غزة

افتتحت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، المستشفى الميداني الإماراتي المخصص لعلاج مرضى فيروس ”كورونا“، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، في كلمة بمناسبة افتتاح المستشفى، إن ”هذا المستشفى يأتي تتويجا لجهود ممتدة ودعم متواصل من دولة الإمارات“.

وأضاف أبو الريش، أنه ”تم توفير سيارات الإسعاف واللقاحات والأدوية لقطاع غزة، الذي يعيش في هذه اللحظات ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا، التي لا نعلم متى ستنتهي“.

وأشار إلى أن ”افتتاح هذا المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية التي يمنعها الاحتلال الإسرائيلي، يأتي في وقت مناسب جدا لسكان قطاع غزة“.

وجاء الافتتاح بوجود ممثلين عن التيار الإصلاحي لحركة فتح ووزارة الصحة بغزة، وشخصيات وطنية وسياسية، في ظل ذروة تفشي فيروس كورونا، حيث دخل القطاع في موجة رابعة من تفشي الفيروس، سجل خلالها القطاع أرقاما قياسية من الإصابات.

وتم تشييد المستشفى على مساحة بلغت 8 دونمات كاملة، ويضم حوالي 216 سريرا، منها 56 للعناية المركزة، بالإضافة إلى 15 سريرا شبه عناية مركزة على مستوى عالٍ، و18 سريرا لغسيل مرضى الكلى.

في السياق ذاته، أكد جواد الطيبي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الإشراف على إنشاء المستشفى، أن ”مسيرة العطاء من الإمارات للشعب الفلسطيني تمتد منذ نصف قرن، وحتى هذه الأيام“.

وقال الوزير في كلمة له خلال احتفال أقيم بمناسبة افتتاح المستشفى، إنه ”تم تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والإسكان، وتمويل برنامج المصالحة المجتمعية ودعم الصيادين ودعم تحرير شهادات الخريجين، ودعم مشاريع الطرود الغذائية للأسر الفقيرة، والحقائب المدرسية، وصولا إلى دعم القطاع الصحي من قبل الإمارات“.

وأوضح أن ”الإمارات أنشأت جسرا من المساعدات الطبية إلى فلسطين، من خلال توفير محطات الأكسجين وسيارات الإسعاف ولقاحات كوفيد 19، بالإضافة إلى دعم هذا المستشفى الذي جاء لتعزيز المنظومة الصحية في قطاع غزة“.

من جانبه، ثمن سفيان أبو زايدة القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ”الدور الذي تقوم به الإمارات في إنشاء المستشفى الميداني لعلاج مرضى كورونا“، موضحا أن ”الإمارات قدمت لوكالة أونروا 830 مليون دولار منذ 2013، منها 100 مليون دولار خلال 2018 و2019؛ عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم الدعم لها وفرضت عليها حصارًا“.

وأشار أبو زايدة إلى أن ”الإمارات كانت السباقة في دعم قطاع غزة بـ 230 ألف جرعة لقاح في بداية جائحة كورونا، وأن القطاع أول من استفاد بفضل الدعم الإماراتي من جرعات لقاح كورونا“، لافتا إلى أن ”الإمارات تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، وخاصة القطاع الصحي، حيث تم دعمه بـ30 سيارة إسعاف، والدفاع المدني بالعديد من السيارات المجهزة“.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استلمت من الإمارات، قبل أيام، مليون جرعة من لقاح ”سبوتنيك في“ المضاد لفيروس ”كورونا“.