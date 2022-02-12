"الغرام المكمم".. تايلاند تطلب من العشاق التقيد بإجراءات كورونا في عيد الحب

استبقت السلطات التايلاندية الاحتفال بعيد الحب بتذكيرها العشاق الذين سيمضون الليلة معاً بضرورة وضع كمامة خلال اللحظات الحميمية.

وأوضح مدير مكتب الصحة الإنجابية بونياريت سوكرات، أن ”فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن يمكن أن يُصاب الأشخاص به بواسطة التنفس مِن قرب أو عبر اللعاب“.

وأوصى سوكرات العشاق بإجراء فحص كورونا قبل تمضية ليلتهم لتجنّب الإصابة بالعدوى، داعيا إياهم إلى ”تجنّب أوضاع جنسية يكونون فيها وجهاً لوجه“، وتفادي ”القبلات العميقة“، ناصحاً باستخدام ”وسائل منع الحمل إذا أرادوا تجنّب أي حمل غير مرغوب فيه“، مؤكدا أنّ ”وضع الكمامة إذا كان ممكناً أثناء ممارسة الجنس، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بكورونا“.

وتضاعف عدد الإصابات اليومية بالفيروس في تايلاند خلال الأسبوعين الفائتين بعد أن بلغ نحو ثمانية آلاف إصابة في بداية الشهر، وتخشى السلطات الصحية أن يفاقم عيد الحب الإصابات.

ويحظى عيد الحب بشعبية في المملكة، ويُعتبر فأل خير للمتحابين الراغبين في الزواج، وينتظر الناس في طوابير أمام مكاتب تسجيل الزيجات خصوصاً في منطقة بانغ راك في بانكوك التي تعني ”حيّ الحب“ باللغة التايلاندية.