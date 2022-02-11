احذر هذه الأطعمة لعلاقتها بسرطان المعدة

العلاقة بين السرطان والنظام الغذائي علاقة معقدة وغير حاسمة، إلا أن أدلة متزايدة وجدت ارتباطًا قويًا بين مجموعات غذائية معينة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا لدراسة نشرت في ”مجلة التغذية والسرطان“ في لندن، فإن هناك ”علاقة مباشرة“ بين الأطعمة المكررة وسرطان المعدة.

ولا يزال السرطان كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تخصيص موارد هائلة لإيجاد علاج بحسب الدراسة التي أوضحت أن الدلائل المتزايدة تشير إلى الدور الذي قد يلعبه النظام الغذائي في الإصابة بالسرطان.

وقالت الدراسة التي أوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الجمعة، إن هناك علاقة مباشرة بين ”الحبوب المكررة وسرطان المعدة“، مشيرة إلى أن الأطعمة التي تمت معالجتها وتجريدها من قيمتها الغذائية تعرف بالأطعمة المكررة وهي تشمل الكيك والحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة والكعك والبسكويت الحلو أو المالح وحبوب الإفطار المكررة والأرز الأبيض والفطائر والبيتزا.

ولفتت إلى أن الباحثين قاموا بتحليل البيانات من دراسة الحالات والشواهد التي أجريت في إيطاليا بين عامي 1997 و 2007 على 230 شخصًا مصابًا بسرطان المعدة المؤكد، بما فيهم 143 رجلاً و 87 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 22-80 عامًا.

وقالت إنه لوحظ وجود ”ارتباط مباشر“ مع خطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة للحبوب، وذلك لأعلى نسبة استهلاك في تلك المجموعة مقارنة مع أدنى نسبة.

وعلى العكس من ذلك لوحظت اتجاهات عكسية في مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المعدة والأمعاء مع تناول الخضار والفاكهة.

وخلص الباحثون إلى أن ”نتائج هذه الدراسة تؤكد الدور الوقائي للخضروات والفاكهة ضد سرطان المعدة وتشير إلى تأثير ضار للحبوب (المكررة) على هذا الورم“.

وأوضحت أن دراسات متعددة على مر السنين توصلت إلى ارتباط وثيق بين استهلاك الحبوب المكررة وخطر الإصابة بالسرطان.

ووفقا للصحيفة خلصت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية إلى أن ”الحبوب المكررة مرتبطة بشكل مباشر بخطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم“، على الرغم من اعتراف الباحثين بأن ”السببية والتفسير البيولوجي يظلان مفتوحين للنقاش“.

بدورها أفادت مؤسسة ”أبحاث السرطان“ البريطانية أنه لا توجد العديد من الأطعمة التي تسبب السرطان، ولكن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.