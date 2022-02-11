واشنطن تسلم السودان 774 ألف جرعة من لقاح فايزر

تسلمت وزارة الصحة السودانية اليوم الجمعة، 774,540 جرعة من لقاح فايزر في إطار المعونة الأمريكية للسودان، وذلك في أول دعم بعد حل حكومة حمدوك.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، لوسي تاملن، ”إن الشحنة ترفع عدد جرعات لقاح فايزر المقدم للسودان إلى أكثر من 1.7 مليون جرعة، وإن ”إجمالي هذه اللقاحات تعتبر من أكبر التبرعات الممنوحة للسودان من دولة واحدة“.

وأشارت إلى ”التزام الولايات المتحدة بالشراء والتبرع بـ1.1 مليار لقاح لأكثر من 110 دول، من بينها السودان“.

وتمثل هذه الشحنة أول دعم مقدم من المعونة الأمريكية للسودان، بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل حمدوك في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعقب إجراءات البرهان مباشرة، أعلنت الولايات المتحدة عن إيقاف مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان على الفور، والتي كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.

من جهته أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، حسب وكالة السودان للأنباء (سونا) العمل بجد مع المعونة الأميركية والتعاون معها من أجل إيصال لقاحات كورونا والمساعدة في الإجراءات التي تمكن وزارة الصحة السودانية من إيصال هذه اللقاحات لكل ولايات السودان.

وقال وزير الصحة السوداني، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إن هذه الجرعات تمثل إضافة للجرعات التي وصلت سابقا في إطار مكافحة فيروس كورونا، شاكرا الإدارة الأميركية على الدعم المتصل عبر آلية كوفاكس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تسلمت الحكومة السودانية أيضاً شحنة أولى من لقاح فايزر لمكافحة فايروس كورونا، ضمت 499 ألف جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة عبر منصة كوفاكس، من جملة 1.2 مليون جرعة ستصل تباعًا.

كما تلقت السودان شحنة أخرى من 218 الف جرعة من لقاح كوفيد-19 أسترازينيكا، كتبرع من فرنسا في آب/ أغسطس الماضي.

وتم تسليم اللقاحات بدعم من اليونيسيف من خلال مرفق كوفاكس، وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، الذي يضمن التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 للبلدان بغض النظر عن دخلها.

وتعمل اليونيسيف مع حكومة السودان ومنظمة الصحة العالمية وكوفاكس وشركاء آخرين لطرح اللقاحات للتخفيف من تأثير كوفيد-19. ويتوقع السودان وصول المزيد من جرعات لقاحات كوفيد-19.