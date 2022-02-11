الصحة العالمية تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لكورونا

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة ”كوفيد-19″، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت سواميناثان الصحفيين في جنوب أفريقيا: ”رأينا الفيروس يتطور ويتحور… لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة“.

وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حسبما أوردت ”رويترز“.

يشار إلى أن المنظمة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل نصف مليون حالة وفاة بـ“كوفيد-”19 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها ”أكثر من مأساوية“.

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه ”تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم“ منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت ”أوميكرون“ المتحورة ”دلتا“ بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشارا، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.

وأضاف محمود في حوار مع الجمهور عبر حسابات منظمة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته ”فرانس برس“: ”في عصر اللقاحات الفعالة، يتوفى نصف مليون شخص، إنه حقا أمر غير عادي“.

ولفت إلى أنه ”بينما كان الجميع يقولون إن أوميكرون أخف ضررا، غاب عن ذهنهم أن نصف مليون شخص توفوا منذ اكتشافه“، واصفا الأمر بأنه ”أكثر من مأساوي“.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بـ“كوفيد-19″ في المنظمة، إن ”العدد الهائل للإصابات بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة“.

واعتبرت أن أوميكرون ”تجعل الذروات السابقة تبدو شبه مسطّحة“.

وأضافت: ”ما زلنا في خضم هذا الوباء. آمل أننا نقترب من نهايته“، موضحة أن ”العديد من البلدان لم تتجاوز ذروة أوميكرون بعد“.

وأعربت فان كيرخوف عن قلقها الكبير إزاء ارتفاع عدد الوفيات لأسابيع عدة متتالية، مؤكدة أن ”هذا الفيروس لا يزال خطيرا“.

وتتعقب منظمة الصحة العالمية أربع سلالات فرعية من المتحورة ”أوميكرون“.

وبينما كانت السلالة الفرعية ”بي آيه.1“ هي السائدة، فإن ”بي آيه.2“ أكثر عدوى ومن المتوقع أن تمثل حصة متزايدة من إصابات أوميكرون.