دراسة: عصير الكرز الحامض فعال لمعالجة الأرق

أفادت دراسة أصدرتها وزارة الصحة البريطانية، بأن الكثير من الأشخاص البالغين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم الأخرى لأسباب مختلفة.

ولفتت إلى أنه إذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى، وأنه إذا كان أكثر من ثلاثة أشهر فهو يسمى الأرق طويل الأمد.

وأوضحت الدراسة التي أوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، يوم الأربعاء، أنه بالنسبة لمعظم الناس، تميل مشاكل النوم إلى تسوية نفسها في غضون شهر تقريبًا.

وقالت الدراسة: ”يعاني معظم الناس من مشاكل النوم في حياتهم…وفي الواقع، يُعتقد أن ثلث البريطانيين يعانون من نوبات من الأرق في مرحلة ما“.

وأضافت: ”هناك الكثير من العلاجات والطرق لحل تلك المشكلة.. وبحسب الدراسات أثبت عصير الكرز الحامض أنه قد يكون طريقة آمنة وفعالة لعلاج الأرق وزيادة كمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة.. هذا لأن الكرز الحامض غني بشكل طبيعي بالميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النعاس“.

وذكرت الدراسة أن الكرز الحامض يحتوي أيضا على كمية جيدة من التربتوفان والأنثوسيانين، وهما مركبان قد يساعدان الجسم على إنتاج الميلاتونين وإطالة آثاره.

وتابعت الدراسة: ”أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الكرز الحامض يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم، ويساعد على تحسين نوعية النوم ومدته“.

ولفتت إلى أنه في إحدى التجارب قام المشاركون الذين يعانون من الأرق بشرب 16 أونصة من عصير الكرز الحامض أو نفس الكمية من عصير آخر كل يوم لمدة أسبوعين.

وقالت: ”عصير الكرز زاد من وقت النوم بمعدل 85 دقيقة في المجموعة التي تناولت هذا العصير.. هذا يعني أن عصير الكرز يؤدي فعلا إلى نوم أطول وأفضل“.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يدخنون يأخذون وقتا أطول للاستغراق في النوم ويستيقظون بشكل متكرر، وغالبًا ما يعانون من اضطراب في النوم، مضيفة أن تناول الكحول والكافايين يؤثر بشكل سلبي على النوم؛ ما يعني ضرورة تجنبهما قبل فترة قصيرة من النوم، وخاصة الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة ومشروبات الطاقة.

وقالت: ”بعض الأشخاص يتميزون بنوم خفيف أو يستغرقون وقتًا أطول للنوم، في حين أن بعض ظروف الحياة قد تجعل من المرجح أن ينقطع نومك.. وإذا كانت قلة النوم تؤثر على حياتك اليومية أو تسبب لك الضيق، فيمكنك التحدث إلى الطبيب“.