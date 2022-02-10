للمرة الثانية.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أعلن مكتب الأمير البريطاني تشارلز، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، وهي المرة الثانية التي يصاب فيها وريث العرش بالمرض.

وأضاف مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس، ”ثبت بالفحوص هذا الصباح، إصابة أمير ويلز بكوفيد-19، وهو الآن في العزل الذاتي“، مشيرا إلى أنه ”ألغى ارتباطاته المحددة لليوم الخميس“.

وحضر الأمير تشارلز (73 عاما) وزوجته كاميلا الليلة الماضية، احتفالا للصندوق البريطاني الآسيوي في المتحف البريطاني، والتقطت صور له وهو يصافح عدة أشخاص في الحفل، بمن فيهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وكان ولي عهد بريطانيا، قد أصيب بالفيروس للمرة الأولى في مارس 2020.