مسؤول إيراني يعترف: بعض المواطنين تلقوا لقاحات أسترازينيكا مزيفة

اعترف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء، بتلقي بعض الإيرانيين جرعات مزيفة من لقاح أسترازينيكا.

وقال رئيس قسم الأمراض الوقائية بوزارة الصحة الإيرانية محمد زهرائي، لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، إن ”اللقاحات الاحتيالية تم بيعها من قبل عصابات احتيالية خارج نظام التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة“.

وأضاف زهرائي أن ”القول بإن وزارة الصحة الإيرانية هي من قدمت لقاحات مزيفة من استرازينيكا خلال عمليات التطعيم الواسعة في إيران، شائعات لا أساس لها من الصحة“.

وبدأت مؤخرا عدد من وسائل الإعلام المحلية الإيرانية ومنصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تقديم لقاحات مزيفة من نوع أسترازينيكا.

وأكد زهرائي أن ”جميع اللقاحات التي تم استخدامها في نظام التطعيم بالبلاد في المراكز والقواعد، سواء كانت أسترازنكا أو لقاحات أخرى، تم شراؤها مباشرة من الشركات المصنعة في العالم وتم توزيعها واستهلاكها في البلاد تحت إشراف دقيق“.

ونوه إلى أنه في الصيف الماضي ”جنت العصابات الاحتيالية مبالغ كبيرة من اللقاحات المعبأة أو المقلدة أو المهربة خارج نظام التطعيم بالبلاد في المنزل“.

وحذر المسؤول الإيراني، مواطني بلده، من ”الوقوع في فخ شركات وأماكن السرية غير قانونية، يتم فيها حقن الناس مقابل المال“.

وأكد أن ”مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث في دول أخرى، وعلى الناس توخي الحذر وعدم تلقي المطعوم خارج منظومة وزارة الصحة“.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، انتشرت في أواخر آب/ أغسطس الماضي، أخبار عن حقن إيرانيين بلقاحات مزيفة من نوع استرازينيكا، وفي نفس الوقت تم إلقاء القبض على عصابة بيع لقاحات مكونة من أربعة أعضاء غرب طهران.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، أن إجمالي عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم ضد كورونا، بلغ 61 مليوناً و293 ألفا.

وأضافت أن عدد الذين أكملوا الجرعتين بلغوا 54 مليونا، فيما عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة بلغوا 20 مليونا و561 ألفا.

وتأتي هذه الإحصائيات مع عودة ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران، مع دخول البلاد في الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا.