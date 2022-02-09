دراسة: النوم الزائد يساعد على خفض الوزن

توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم الزائد يساعد في خفض الوزن بدون الحاجة لاتباع نظام غذائي؛ نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليص استهلاك السعرات الحرارية.

وبحسب تقرير لصحيفة ”ديلي اكسبرس“، الأربعاء، لفتت الدراسة إلى أن ”فقدان الوزن قد يكون أمرا صعبا، ولكن يمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء تغيير واحد في نمط حياتك وهو ليس نظاما غذائيا أو تمارين رياضية“.

ووفقا للخبراء، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نهج يسمى (80-20)، أي 80% من النظام الغذائي و20% من التمارين الرياضية المنتظمة.

لكن لا يمكن للجميع تكييف أسلوب حياتهم، سواء كان ذلك بسبب مشاكل التنقل أو الإعاقة، أو بسبب وجود ”علاقة صعبة مع الطعام“.

ووفقا للصحيفة، وجدت دراسة أصدرتها ”جامعة شيكاغو“ الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يمكن أن يفقدوا بضعة أرطال دون مزيد من التمارين أو اتباع نظام غذائي صارم، وذلك من خلال زيادة ساعات النوم.

وأشارت الدراسة، إلى أن ”الأشخاص الذين ينامون أكثر ينتهي بهم الأمر بتقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية“.

وبحثت الدراسة في تأثير زيادة النوم على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ينامون عادة أقل من 6.5 ساعة في الليلة، لافتة إلى أن النتائج أظهرت أن ”المشاركين الذين ينامون أكثر انتهى بهم الأمر لتناول أقل بنحو 270 سعرة حرارية في اليوم“.

وقالت: ”على مدار عام ودون تغيير النظام الغذائي أو عادة ممارسة الرياضة، فإن هذه الكمية من السعرات الحرارية ستؤدي إلى فقدان 9 أرطال من الوزن تقريبا. وإذا ما تم احتساب ذلك على مدى 3 سنوات فإن ذلك يعني خسارة نحو 26 رطلا من الوزن“.

وأضاف الباحثون في دراستهم: ”تشير الدلائل الجوهرية إلى أن النوم أقل من 7 ساعات في الليلة بشكل منتظم، يرتبط بعواقب صحية ضارة، وعلى وجه الخصوص، تم الاعتقاد بشكل متزايد بأن مدة النوم غير الكافية هي عامل خطر يؤدي للسمنة“.

ورأى الباحثون، أنه ”إذا امتد النوم لفترات أطول، فمن المرجح أن يزداد فقدان الوزن، إذ تشير بعض الملاحظات إلى أن النوم بين 7 إلى 8 ساعات أو أكثر في الليلة، يرتبط بتحقيق نجاح أكبر في الطرق المتعلقة بفقدان الوزن“.