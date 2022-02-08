تعاون إماراتي إسرائيلي لتأسيس مركز أبوظبي لطب الكوارث والأزمات

أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون في مجال طب وإدارة الأزمات، بحسب ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان له عبر موقعه الإلكتروني.

وجاء في البيان أن ”دائرة الصحة أبوظبي أبرمت اتفاقية شراكة مع أطباء كلية هارفارد في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي لتأسيس مركز أبوظبي لطب الكوارث؛ بهدف تعزيز جاهزية قطاع الرعاية الصحية للاستجابة لحالات الكوارث والطوارئ المحتملة“.

وستشهد اتفاقية التعاون تطوير مركز أبوظبي لطب الكوارث الذي سيدعم الجهود في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتصدي للكوارث المحتملة، والاستجابة في حالات الطوارئ، وسيسهم في تأسيس زمالة لطب الكوارث في أبوظبي، بحسب البيان.

وحدد الطرفان مجالات التعاون، التي تشمل التبادل الأكاديمي والتعليمي والتناوب للعاملين في المجالات الطبية والطلاب وأعضاء هيئات التدريس، على أن يتضمّن ذلك أيضاً البرمجة في مجالات التخفيف من آثار الكوارث، والجاهزية التامة، والاستجابة، والتعافي.

وسيعزز التعاون أهداف دائرة الصحة أبوظبي الرامية إلى تعزيز القدرة البحثية والبنية التحتية للتعليم الطبي بعد التخرج، بما في ذلك برنامج لتدريب الباحثين السريريين.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، إن ”توقيع اتفاقية التعاون مع برنامج وأطباء هارفارد في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي هو جزء من جهودنا الرامية إلى ضمان جاهزية أبوظبي لأية كوارث أو أزمات محتملة، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الآن وفي المستقبل“.

بدوره، قال الدكتور غريغوري سيوتون مدير قسم طب الكوارث في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي، وأستاذ مساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد، ورئيس الرابطة العالمية لطب الكوارث والطوارئ: ”نحن نتطلّع إلى العمل مع دائرة الصحة أبوظبي لتأسيس مركز أبوظبي لطب الكوارث بركائزه التعليمية والتدريبية والبحثية والعملية. هذا المركز سيسد الفجوة القائمة بين الأكاديميين والحياة العملية، مما يؤسس لبنية تحتية متينة من الجاهزية والاستعداد للاستجابة في حالات الطوارئ، ويعزز القدرة على إدارة الكوارث“.

من جهتها، قالت القنصلية الإسرائيلية في دبي إن البلدين وقعا كذلك مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط السياحي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.