منها كتابة اليوميات.. نصائح للعناية بصحتك العقلية

قد يمنعنا العديد من العوامل، مثل: مسؤوليات رعاية الأسرة، والعمل، والالتزامات الاجتماعية، وغيرها، من الاعتناء بأنفسنا.

وعندما يتعلق الأمر بالعناية بصحتنا العاطفية ورفاهيتنا في خضم هذه التغييرات، فإن ممارسة الرعاية الذاتية تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويقدم تقرير نشره موقع ”بينك فيلا“ نصائح من خبراء ومختصين للرعاية الذاتية من أجل تعزيز صحتك العقلية.

ويشير المختصون إلى أهمية أن تتعلم ”الرفض“ لتعزيز صحتك العقلية، إذ يعتبر قول ”لا“ فعلا من أعمال الرعاية الذاتية لارتباطه الوثيق بالثقة بالنفس.

غالبًا ما يخشى الأشخاص الذين يعانون من تدني الثقة بالنفس وتقدير الذات، من الإساءة للآخرين ويميلون إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الآخرين على احتياجاتهم، ويمنحك قول ”لا“ أحيانًا مساحة لتقول ”نعم“ للفرص والتجارب الجديدة.

كما يشير المختصون إلى أهمية كتابة ”اليوميات“ فهي أداة لمعالجة الأفكار والمشاعر المعقدة، من شأنها أن تعزز التفكير الإيجابي والتحدث مع النفس لمساعدتك لتصبح أكثر وعياً بقلقك واكتئابك عن طريق تصفية ذهنك من الفوضى الذهنية، وتركيز عقلك، وزيادة وعيك بأفكارك ومشاعرك.

ويؤكد علماء النفس أهمية ”إحاطة نفسك بالأشخاص الذين يدعمونك “ كجزء مهم من الرعاية الذاتية، إذ أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم روابط أسرية أو اجتماعية قوية هم بشكل عام أكثر صحة من أولئك الذين ليس لديهم شبكة دعم.

وينصح الأخصائيون بالتالي أن تضع خططًا مع العائلة والأصدقاء الداعمين لك، أو أن تبحث عن أنشطة تسمح لك بمقابلة أشخاص جدد، مثل: نادٍ أو فصل دراسي أو مجموعة دعم.

كما تشير الأبحاث إلى أهمية ”التأمل“ لما له من فوائد جسدية وعاطفية، إذ إنه يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، ويربطك بنفسك الداخلية، ويعزز اكتشاف الذات، ويزيد من الذكاء العاطفي، والوعي الذاتي، والامتنان، ويحسن النوم.

علاوة على ذلك، وبناءً على كيفية ممارستك للتأمل، يمكنك اختيار التركيز على مجال أو جانب معين من حياتك.

وتذكر بأنه من المهم ألا تحاول إصلاح نفسك بسرعة كبيرة، بل اتخذ خطوات صغيرة وأدخل عادات جديدة تدريجيًّا.

وإذا كان هناك شيء لا يعمل، فجرّب شيئًا مختلفًا، وفقًا للتقرير.