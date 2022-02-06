إيران.. هجرة ألفي ممرضة خلال عام واحد

كشف الأمين العام لدار التمريض الإيرانية محمد شريفي مقدم، اليوم الأحد، عن هجرة نحو ألفي ممرضة إيرانية من البلاد خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الهجرة جاءت بسبب جاذبية الدول المقصودة.

وفي إشارة إلى نقص كوادر التمريض في النظام الصحي للبلاد قال محمد شريفي مقدم إنه ”في العام الماضي، هاجر حوالي 2000 ممرضة من البلاد“.

وبحسب وكالة أنباء ”إيلنا“، بين مقدم أنه ”تم حل مشكلة نقص الممرضات في العالم خلال تفشي فيروس كورونا باستقطاب ممرضات جديدات، فيما زادت هجرة الممرضات الإيرانيات خلال الوباء“.

وبين المسؤول الإيراني إنه ”وفقًا للمعيار العالمي، هناك حاجة إلى ما متوسطه خمسة إلى ستة ممرضات لكل ألف من السكان، وفي الحالة على الأقل، هناك حاجة إلى 3 ممرضات على الأقل“.

وأضاف مقدم أنه ”حسب آخر المعلومات، هناك 1.6 ممرضة لكل ألف شخص في البلاد، وهو أقل من الحد الأدنى، وعلى هذا الحساب، تحتاج البلاد إلى ألف ممرضة، ومن ناحية أخرى تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه كلما انخفض عدد الممرضات، ارتفع معدل الوفيات“.

وتابع: ”بعد ذروة تفشي كورونا لم يتم توظيف ممرضات في إيران، وتم فقط استقطاب عدد من الممرضات لمدة 89 يوماً وتم تمديد عقودهن مع إطالة أزمة فيروس كورونا، وبعد هذه الأحداث، وإيران لديها اليوم أكبر عدد من الوفيات بالنسبة للممرضات على مستوى العالم خلال فيروس كورونا“.

وقال شريفي مقدم إن ”وزارة الصحة وعدت دائماً، بالاختبار الأخير الذي تم إجراؤه لتوظيف ممرضات، وتم قبول 39 ألف شخص ومن هذا العدد تم توظيف حوالي 10 % فقط من طاقم التمريض وهو عدد قليل جداً“.

وانتقد الأمين العام لدار التمريض الإيرانية حكومة بلاده لتأخرها في توظيف الممرضات، قائلاً: ”في سبتمبر/ أيلول الماضي، اقترح البرلمان خطة لتنظيم الموظفين الحكوميين بسبب عقود مختلفة وأمهل الحكومة 45 يومًا لتقديم مشروع قانون يلغي جميع الشركات الوسيطة، وهذه الخطة لم تنجح حتى الآن وبقدر ما أعرف لم يتم تخصيص ميزانية خاصة لها“.

وظهر فيروس كورونا في إيران في فبراير/شباط 2020، وسجلت البلاد أرقاماً مرتفعة في عدد الوفيات والإصابات اليومية خلال العامين الماضيين.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، قالت مريم حضرتي نائبة وزير الصحة الإيراني إن 45 ألف ممرض أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد الوفيات بين الممرضين.

وقالت حضرتي، إن ”من بين حوالي 200 ألف ممرضة في البلاد، تعمل 144 ألف ممرضة في القطاع العام و 60 ألف ممرضة في القطاع الخاص، ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا أصيب حوالي 45 ألف ممرض بهذا الفيروس، وتم علاج معظمهم“.