ما علاقة اصفرار الجلد بمستوى الكوليسترول؟

قال طبيب بريطاني، إن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ليس له أعراض واضحة، لكن الزيادة الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى اصفرار الجلد؛ ما يستدعي خطوات سريعة لخفضه.

ولفت الدكتور حسين عبدي من مؤسسة ”الطب المباشر“ في لندن، إلى أن استمرار ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية خطيرة، مثل نوبات القلب والسكتة الدماغية.

وأبلغ صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الأحد، أن ارتفاع الكوليسترول هو تراكم مادة دهنية في الدم بدون ظهور أعراض واضحة.

وأوضح أن هناك نوعين من هذه المادة – الكوليسترول ”الضار“ و ”الجيد“، مشيرا إلى أن الكوليسترول ”الضار“ هو الذي يؤدي إلى مشاكل صحية، بينما النوع ”الجيد“ يوازن الكوليسترول الضار ويقلل من أخطار الإصابة بأمراض خطيرة.

وقال عبدي إن ”معظم المصابين بارتفاع الكوليسترول لن تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق وهذا ما يجعلها خطيرة، وهناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون أن لديهم نسبة عالية من الكوليسترول حتى يصابوا بمشكلة خطيرة مثل النوبة القلبية“.

وأضاف: ”ومع ذلك قد يكون لديك ارتفاع كبير في نسبة الكوليسترول بالدم، إذا لاحظت نموًا أصفر اللون أو آفات على جلدك“، لافتا إلى أن الزوائد الصفراء يمكن أن تتشكل في أماكن مختلفة حول الجسم.

وقال: ”هذه ترسبات الكوليسترول وتشتعل عندما يكون لديك تراكم للكوليسترول تحت الجلد، وعلى الرغم من أنها ليست مؤلمة وهي حميدة، إلا أنها يمكن أن تكون علامة تحذير على أن لديك مستويات عالية من الكوليسترول أو حالة كامنة خطيرة أخرى“.

وتابع: ”إذا وجدت أورامًا أو آفات مثل هذه فأنت بحاجة إلى التحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم استشارة الطبيب فهناك خطورة من أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول بشكل كبير إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض خطير آخر“.

كيف يمكن خفض الكوليسترول؟

أوضح عبدي أنه قد يضطر بعض الأشخاص إلى تناول دواء يسمى الستاتين، ولكن هناك أيضًا تدخلات أخرى يمكن أن تساعد، بما فيها التغييرات الغذائية مثل تقليل كمية الدهون المشبعة مثل لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

وقال: ”يجب عليك بدلا من ذلك التأكد من أنك تتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة، إضافة إلى الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، إلى جانب الحفاظ على وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والإقلاع عن التدخين“.