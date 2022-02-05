إصابة نحو 50 من أعضاء البرلمان الإيراني بكورونا

قال عضو بارز في البرلمان الإيراني، السبت، إن نحو 50 من أعضاء البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، أصيبوا بمرض كوفيد-19، مع انتشار المتحور أوميكرون في أنحاء البلاد، وفقا لرويترز.

وذكر علي رضا سليمي لوكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء المرتبطة بالتلفزيون الرسمي الإيراني، أن جلسة البرلمان ستعقد هذا الأسبوع بما يتفق مع القواعد الصحية.

وعلق البرلمان جلساته لأسبوعين، في نيسان/ أبريل الماضي؛ بعد تفشي الفيروس بين أعضائه. وفي أوائل أيام الجائحة أودى الفيروس بحياة عدد من نواب البرلمان.

والأسبوع الماضي، أفاد التلفزيون الإيراني بنقل 10 من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إلى المستشفى؛ جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، أعلن سابقا أن إيران دخلت الموجة السادسة من جائحة كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الجمعة، وفاة 57 شخصا بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 37 ألف إصابة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 6.5 مليون إصابة وما يتجاوز 132500 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وتلقى أكثر من 50 مليونا من السكان البالغ عددهم نحو 85 مليونا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين حصل أكثر من 19 مليونا على ثلاث جرعات.

ويأتي إعلان وزارة الصحة الإيرانية عن الإحصائيات الرسمية لكورونا يوميا، بينما أعلن مسؤولو النظام الطبي سابقا أن الإحصائيات الحقيقية أعلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف من هذه الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، فإن 77 مدينة في الوقت الحالي تشهد وضعية حمراء من حيث تفشي الفيروس، بينما تمر 179 مدينة بوضعية برتقالية.