الصحة العالمية: أوروبا تشهد "هدنة" من كورونا قد تؤدي لانتهاء الجائحة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه بعد عامين من تفشي جائحة وباء كورونا، قد تدخل أوروبا قريبًا في ”فترة هدوء طويلة“.

وأرجعت المنظمة رأيها ذلك إلى معدلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحورة أوميكرون الأقل خطورة، واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين: ”يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها (هدنة) قد تجلب لنا سلامًا دائمًا“.

وأضاف: ”هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة“.

وأكد أن ”الجائحة لم تنتهِ لكننا في وضع فريد“، يمكننا فيه استعادة ”القدرة على السيطرة وعلينا ألّا نفوّت هذه الفرصة“.

وأشار إلى أن أوروبا ستكون أيضًا في وضع أفضل لمواجهة أي تفشٍ جديد للمرض ”حتى مع متحوّرة أكثر ضراوة“ من أوميكرون.

وقال كلوغه: ”أعتقد أنه من الممكن الاستجابة للمتحوّرات الجديدة التي ستظهر حتمًا، بدون فرض نوع التدابير المُعيقة التي كنا بحاجة إليها من قبل“.

إلا أنه حذّر من أن حالة التفاؤل هذه لن تستمرّ إلا إذا واصلت الدول حملات التطعيم والمراقبة المكثفة لاكتشاف المتحوّرات الجديدة.

وحثّ أيضًا السلطات الصحية على حماية المجموعات المعرّضة للخطر وتعزيز المسؤولية الفردية.

وفي المنطقة الواقعة ضمن نطاق تغطية الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية والتي تضمّ 53 دولة، بما في ذلك دول واقعة في آسيا الوسطى، سجّلت أعداد الإصابات ارتفاعًا حادًا عندما باتت المتحوّرة أوميكرون مهيمنة، إلا أن الوضع الصحي يُعتبر أقل إثارة للقلق.

وسُجّلت قرابة 12 مليون إصابة جديدة، الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الفرع الأوروبي من منظمة الصحة، في أعلى حصيلة مسجّلة خلال أسبوع منذ بدء تفشي الوباء قبل عامين.

وقال كبار الخبراء المسؤولين عن جائحة كورونا في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن العديد من الدول لم تصل بعد إلى ذروة الإصابات بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى، وإن الإجراءات المفروضة للحد من انتشاره يجب أن تخفف ببطء.

وقالت ماريا فان كيرخوف خبيرة الأوبئة والأمراض المعدية في إفادة عبر الإنترنت: ”نحث على توخي الحذر؛ لأن العديد من البلدان لم تشهد ذروة أوميكرون حتى الآن. العديد من البلدان لديها مستويات منخفضة من التغطية فيما يتعلق بتطعيم الأفراد الأشد عرضة لخطر الإصابة من بين سكانها“.