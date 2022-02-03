السعودية تشترط "الجرعة الثالثة" من لقاح كورونا لسفر مواطنيها إلى الخارج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، فرض إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تتعلق بالقادمين والمغادرين لأراضي المملكة، من بينها اعتماد شرط تلقي جرعة اللقاح الثالثة، لمغادرة المواطنين إلى خارج البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وجاءت الإجراءات الجديدة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، وفقًا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.

ووفق الإجراءات الجديدة التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإنه ”يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)“.

كما تم ”إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون – بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال“.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإنه يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها دون الحاجة لإعادة الفحص، لكن وفق شروط، وهي مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

كما يشترط – بحسب الإجراءات الجديدة – مضي 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الداخلية، بأنه سيتم العمل بهذه الإجراءات، اعتبارًا من الساعة الواحدة، من صباح يوم الأربعاء المقبل 9 فبراير 2022.

وشدَّد المصدر على ”ضرورة التزام الجميع – سواء المقيمين أو المواطنين – في الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة باستكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة“.