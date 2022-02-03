خبيرة تغذية: بالإمكان خفض الوزن دون اتباع نظام غذائي صارم

قالت خبيرة الصحة والتغذية البريطانية هايلي ماديجان، إنه بالإمكان خفض الوزن دون اتباع نظام غذائي صارم، وذلك من خلال تقليص كمية الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

وأوضحت هايلي التي تنشر معلومات صحية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه من أجل إنقاص الوزن ”نحتاج إلى استهلاك سعرات حرارية أقل مما تحرقه أجسامنا.“

وقالت لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الخميس ”إذا أكلنا سعرات حرارية أكثر مما نحرقه، فإننا نزيد وزنًا… فالأمر بهذه البساطة، لذلك فإن الاستغناء عن الطعام والحد منه ليس هو الطريقة لمعالجة فقدان الوزن“.

وتابعت ”من المهم أن نلاحظ أنه لا داعي للتخلي عن أي أطعمة من نظامنا الغذائي عندما نكون في رحلة إنقاص الوزن، من البحث وتجربتي الشخصية، عندما نقيد الأطعمة التي نحبها، فإننا نميل بعد ذلك إلى الإفراط في تناولها؛ ما يتسبب في علاقة غير صحية بالطعام ويجعل أي نظام غذائي غير مستدام.“

وأكدت هايلي، أن السعي إلى إنقاص الوزن يجب أن يشمل تناول جميع أنواع الأطعمة خاصة تلك التي ”نستمتع بها وإضافتها في الأطعمة المختارة المهمة لصحتنا العامة مع الحفاظ على ضرورة التقليل من استهلاك السعرات الحرارية“. مضيفة أن ”الحرية الغذائية هي واحدة من أفضل الطرق للاستمتاع برحلتك إلى فقدان الوزن وجعلك أكثر صحة وسعادة.“

ولتقليص استهلاك السعرات الحرارية، أوضحت هايلي أنه ”من الضروري التقليل من تناول الأطعمة أو الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، خاصة إذا كنت تعلم أنك تتناولها بإفراط أو لا يمكنك التحكم في نفسك تجاهها“.

وقالت ”على سبيل المثال، يحتوي اللوز على أكثر من 600 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ولكنه أيضًا غذاء رائع لتناوله لأنه يحتوي على فيتامين هـ والدهون الصحية والبروتين.. ومع ذلك، من أجل التمسك بنقص السعرات الحرارية، يجب أن تستهلك كمية قليلة مثل 40 غرامًا أو حجم راحة اليد من اللوز.“

وتابعت ”إذا كنت تعتقد أنك تتناول طعامًا صحيًّا ولكنك لا تفهم سبب عدم فقدانك الوزن فقد يرجع ذلك إلى أحجام الحصص الغذائية التي تتناولها.“

ونصحت الخبيرة البريطانية بتناول مأكولات غنية بالبروتين على الإفطار من أجل الإبقاء على المعدة ممتلئة وعدم الشعور بالجوع سريعًا.