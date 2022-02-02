ما الفرق بين تمارين القوة وتمارين الوزن؟ وما الأنسب‎ لك؟

تعد تمارين القوة وتمارين الوزن طريقتين مهمتين لتحسين قوة العضلات وتحملها، لأن كلاً منهما يبني العضلات ويطور القوة ويزيد مستويات اللياقة البدنية، لكن قد يجد معظم الناس أنفسهم مرتبكين بين النوعين.

وأشار تقرير نشره موقع “ تايمز أوف إنديا“، اليوم الأربعاء، إلى الفرق بين تمارين القوة وتمارين الوزن.

ويعرف الخبراء تمارين القوة على أنها مصطلح شامل يُستخدم للإشارة إلى أي نوع من التمارين التي تساعد في بناء القوة، باستخدام معدات مثل الكرات السويسرية والمقاعد والحبال.

وتتضمن تمارين القوة أنواعاً متعددة من التدريبات، مثل استخدام أحزمة المقاومة أو الأوزان أو غيرها من المعدات، كما يمكن إجراؤها دون استخدام أي نوع من المعدات.

وبالتالي، تدريب الأثقال هو نوع من تمارين القوة التي تتضمن على وجه التحديد ”استخدام الأوزان لبناء العضلات وتحسين القوة“، حيث يتضمن استخدام جميع أحجام وأشكال الوزن، وفقاً لاحتياجات الفرد ومتطلباته من أجل تعزيز قوة العضلات وتكوينها.

وأوضح الباحثون الرياضيون أنه من الممكن أداء تمارين القوة دون استخدام الأوزان أو أي معدات على الإطلاق.

ومن الحقائق التي أثبتتها الأبحاث والتجارب أن أداء تدريب القوة دون أي معدات على الإطلاق يحقق نتائج رائعة مع بعض التخطيط الإضافي فقط.

بينما أثبتت الأبحاث أن تمارين الوزن تضاعف حرق السعرات الحرارية بكفاءة، وتقلل من دهون البطن، ومن مخاطر الإصابات، جنباً إلى جنب مع مساعدة اللاعب على أن يصبح أقوى.

ويصنف أخصائيو الرياضة تمارين الوزن بشكل أساس إلى نوعين هما الأوزان والآلات الحرة، فمن الممكن استخدام كليهما لتدريب عضلات معينة أو لتدريب عام وشامل.

وتعد الدامبل والحديد والمقاعد من الأمثلة للأوزان الحرة التي يمكن استخدامها لأداء تمارين الوزن، كما يتم استخدام آلات مثل آلة السحب المساعدة وآلة الكابلات لتدريب الوزن.

ولا يقتصر تدريب الأوزان فقط على رفع الأوزان الثقيلة من أجل الحصول على عضلة ذات رأسين كبيرة وعضلة ثلاثية الرؤوس، ولكن له فوائد متعددة بما في ذلك بناء القوة وزيادة كتلة العضلات.