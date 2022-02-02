هل يساعد الإكثار من تناول الفاكهة السكرية على خفض الوزن؟

قال طبيب بريطاني معروف إن الفاكهة والخضراوات جيدة للصحة، وتساعد على خفض الوزن، لكن يجب عدم الإكثار من الفاكهة السكرية بما فيها المانجو والموز.

وأشار الدكتور مايكل موسلي، الذي يقدم برامج صحية على التلفزيون البريطاني، إلى أنه يجب أيضا الإكثار من تناول بعض الخضراوات ضمن نظام غذائي يهدف لخفض الوزن.

وقال موسلي لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ”الفاكهة رائعة إذا كنت بصحة جيدة، ولكن إذا كنت تسعى إلى خفض وزنك، فقد يكون التحول إلى فاكهة أقل سكرية، مثل: التفاح والتوت، أمرا حكيما“.

وأضاف ”على سبيل المثال، تحتوي ثمرة المانجو على نسبة عالية جدا من السكريات الطبيعية، إذ تبلغ كمية السكر في حبة مانجو متوسطة الحجم نحو 45 غراما“.

وأوضح أن هذه النسبة عالية جدا مقارنة مع بعض أنواع الفاكهة الأخرى، لافتا إلى أن كوبا واحدا من العنب يحتوي على نحو 23 غراما من السكر، وكوبا من التوت على 5 غرامات، بينما تحتوي حبة أفوكادو كبيرة على 1.33 غرام فقط من السكر.

وقال موسلي ”إذا كنت شابا ونحيفا يمكنك تناول بعض الفواكه السكرية.. لكن إذا لم تكن نحيفا، عليك تجنب الإكثار من بعض الفاكهة، وعلى وجه الخصوص المانجو والموز، في حال كنت تسعى لإنقاص وزنك.“

ولفت إلى أن هناك بعض الأطعمة العامة التي يجب تجنبها عند اتباع نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن.

واضاف ”أي شيء يمكنك شراؤه في محطة خدمة أو مطعم سريع يكون عبارة عن أطعمة سريعة التجهيز، نعلم جميعا أنها ضارة بالنسبة لنا، ولكننا لا نزال نأكلها بكميات مذهلة.. وإذا تم تسويقها بكثافة، في عبوات زاهية ومليئة بالدهون والسكر والملح، فمن المحتمل أن تؤثر على صحتنا ومزاجنا، لكن ليس للأفضل.“

ونصح موسلي بعدم إحضار المأكولات وخاصة وجبات ”سناك“ الخفيفة للمنزل، بما فيها البسكويت ورقائق البطاطس وأي شيء مصنوع من المكونات الرخيصة التي تضيفها المصانع لـ ”تجنب الإغراء“.

وقال ”بدلا من ذلك، املأ الثلاجة بالمكونات الكاملة والطازجة، وقم بتخزين الخزانة والفريزر بالأسماك المعلبة والمجمدة وبالخضروات والبقوليات.“

ونصح موسلي استبدال الفاكهة السكرية بالمكسرات أو الخضار غير المملحة من أجل دعم البرنامج الغذائي لإنقاص الوزن.