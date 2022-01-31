أمريكا تمنح الموافقة الكاملة للقاح "موديرنا"

منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، اليوم الإثنين، موافقتها الكاملة على لقاح واقٍ من كورونا تنتجه شركة موديرنا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، ما يجعله ثاني لقاح معتمد تماما للفيروس.

وحصل لقاح موديرنا على الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وسيتم بيعه الآن تحت الاسم التجاري ”سبايكفاكس“، وفق وكالة ”رويترز“.

وكان لقاح من إنتاج فايزر وبيونتيك يستخدم التقنية نفسها قد نال الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة، العام الماضي، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، بعد حصوله أيضا على تصريح للاستخدام الطارئ في بادئ الأمر.

وتلقى ما يقرب من 75 مليونا بالفعل لقاح موديرنا المكون من جرعتين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، القائم بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، في بيان، إنه ”يمكن أن يطمئن الجمهور إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة العالية الخاصة بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح معتمد للاستخدام في الولايات المتحدة“.

ولقاح موديرنا مرخص للاستخدام في أكثر من 70 دولة، منها كندا ودول الاتحاد الأوروبي.

وطلبت الشركة، في يونيو/ حزيران الماضي، ترخيص لقاحها لاستخدامه في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، لكن إدارة الأغذية والعقاقير لم تستجب بعد.

وجرى ربط لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك بحالات نادرة من التهاب عضلة القلب، خاصة بين الشبان.

وأشارت بعض الدراسات إلى أنه من المرجح أن يتسبب لقاح موديرنا بآثار جانبية أكثر من لقاح فايزر/بيونتيك.

ويوم الأربعاء، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحورة أوميكرون.

وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ، تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين إضافة إلى جرعة معززة سبق أن نالت موديرنا ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

كما كشفت الشركة أيضا في بيانها عن نتائج فاعلية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد أوميكرون.

وقالت إنه بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف، مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب.