دراسة: السلالة الجديدة من أوميكرون أكثر عدوى من الأصلية

خلصت دراسة دنماركية إلى أن سلالة فرعية من أوميكرون تُعرف باسم (بي.إيه.2) وانتشرت بسرعة في الدنمارك أكثر قابلية للانتقال من السلالة (بي.إيه.1) الأكثر شيوعا وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

ووجدت الدراسة، التي حللت بيانات عن إصابات فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين كانون الأول/ديسمبر، وكانون الثاني/ويناير، أن الأشخاص المصابين بالسلالة (بي.إيه.2) كانوا أكثر عرضة لنقل العدوى لأشخاص آخرين بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالمصابين بالسلالة (بي.إيه.1).

وتمثل السلالة (بي.إيه.1) أكثر من 89 بالمئة من الإصابات بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا.

لكن سرعان ما أصبحت السلالة الجديدة هي السلالة المهيمنة في الدنمارك لتحل محل (بي.إيه.1) في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/يناير.

وقال الباحثون في الدراسة: ”خلصنا إلى أن (بي.إيه.2) بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من (بي.إيه.1)، وأنه يمتلك أيضا خصائص تمكنه من مراوغة الاستجابة المناعية، وهو ما يقلل من التأثير الوقائي للقاحات ضد العدوى“.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد ستاتينز سيروم وجامعة كوبنهاغن وهيئة إحصائيات الدنمارك وجامعة الدنمارك التقنية.

إلى ذلك، يرصد العلماء الآن زيادة في الإصابات بسلالة (بي.إيه.2) والتي بدأت تحل محل (بي.إيه.1) في أجزاء من أوروبا وآسيا.

مثلت السلالة (بي.إيه.1) 98.8 في المئة من الإصابات المحالة إلى مبادرة (جي.آي.إس.إيه.آي.دي)، وهي قاعدة بيانات ترصد سلالات الفيروس، وذلك حتى 25 كانون الثاني/يناير.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن دولا عدة سجلت في الآونة الأخيرة، زيادة في الإصابة بالسلالة الفرعية (بي.إيه.2).

وبالإضافة إلى (بي.إيه.1) و(بي.إيه.2)، تضع منظمة الصحة العالمية على قوائمها سلالتين فرعيتين أخريين تحت مظلة أوميكرون هما (بي.إيه.1.1.529) و(بي.إيه.3).

وجميع هذه السلالات ذات صلة وثيقة جينيا لكن كلا منها تظهر عليها تحورات يمكن أن تغير الكيفية التي تعمل بها.

وقال تريفور بيدفورد، وهو عالم فيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان والذي يرصد تطور فيروس كورونا، على تويتر يوم الجمعة إن ”(بي.إيه.2) مسؤولة عن 82 في المئة من الإصابات في الدنمارك وتسعة في المئة في بريطانيا وثمانية في المئة في الولايات المتحدة“.

والنسخة (بي.إيه.1) من السلالة أوميكرون أسهل نسبيا في تتبعها من السلالات السابقة.

ويرجع هذا إلى أن (بي.إيه.1) لا يوجد بها واحد من ثلاثة جينات يستهدفها اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

وليس في (بي.إيه.2) المعروفة أحيانا باسم السلالة الفرعية ”الشبح“ نفس الجين المستهدف المفقود.

وعوضا عن ذلك يرصدها العلماء بنفس الطريقة التي رصدوا بها السلالات السابقة ومن بينها دلتا، وذلك بتتبع الخرائط الجينية (الجينوم) للفيروسات المحالة إلى قواعد البيانات العامة مثل (جي.آي.إس.إيه.آي.دي).