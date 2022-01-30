الجزائر تسجل أول إصابة بالمتحور الفرعي عن أوميكرون "بي.إيه.2"

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، أول إصابة بالمتحور الفرعي عن أوميكرون بي.إيه.2، وفقا لما نقلته ”رويترز“ عن معهد باستور.

وقبل بضعة أسابيع، رصد العلماء نسخة جديدة متحورة عن المتحور أوميكرون، أطلقوا عليها اسم ”بي إيه.2“ كفرع من النسخة الأصلية لأوميكرون والمسماة علميا بـ“بي إيه.1″، وهي تلك المهيمنة حاليا.

وانتشرت نسخة ”بي إيه.2“ المتحورة عن أوميكرون في الهند والدنمارك، كما تم رصد بضع حالات في فرنسا.

ويرجح العلماء أن هذه النسخة تبدو ”شديدة العدوى لكنها ليست أكثر ضررا“، وذكروا أن المتحورات المكتشفة يجب ألا تثير تساؤلات حول فعالية اللقاحات.

ويراقب العالم عن كثب النسخة الجديدة من المتحور أوميكرون التي تم اكتشافها قبل بضعة أسابيع، وتبدو أقرب إلى فيروس كورونا الأصلي، لكن العلماء والمختصين يسعون لتعميق معرفتهم بخصائصها وتداعياتها المحتملة على تفشي الوباء في المستقبل.

وشرحت منظمة الصحة العالمية، أن تسمية أوميكرون هي في الواقع ”مصطلح عام“ يعني بدون تمييز عدة سلالات من الفيروس قريبة من بعضها البعض.

وبين هذه السلالات الخاضعة للمراقبة والتي تندرج تحت اسم أوميكرون، فإن النسخة المسماة ”بي إيه.1“ (BA.1) هي تلك المهيمنة تقريبًا.

إلا أن بعض المعطيات تلفت الانتباه، فقد أصبحت نسخة أخرى هي ”بي إيه.2″ (BA.2) مهيمنة في الهند والدانمارك، حيث بدأ عدد الإصابات بالارتفاع منذ بضعة أيام“.

وصرح خبير الأمراض المعدية أنطوان فلاهولت، في وقت سابق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن ”الأمر الذي يفاجئنا هو السرعة التي تنتقل فيها هذه النسخة من المتحور التي انتشرت كثيرًا في آسيا، وتمركزت في الدانمارك“.

وتابع: ”كانت البلاد تنتظر بلوغ ذروة عدد الإصابات في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن ذلك لم يحصل وربما نجم ذلك عن هذه النسخة من المتحور التي تبدو شديدة العدوى لكنها ليست أكثر ضراوة“ من الفيروس الأصلي.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، إن ”ما يهمنا هو ما إذا كانت (هذه النسخة من المتحور) لديها خصائص مختلفة عن (بي إيه.1) في ما يخص العدوى والهروب المناعي والضراوة“. وحتى الآن، اكتشفت بي إيه.2 في فرنسا، ”لكن بمستويات منخفضة جدًا“.

في المقابل، وتحديدا في الدانمارك، تحل هذه النسخة تدريجيًا محل بي إيه.1، النسخة ”الكلاسيكية“ من المتحور أوميكرون، بحسب هيئة الصحة العامة الفرنسية.

وأضافت أن ”السلطات الدانماركية لا تفسير لديها لهذه الظاهرة، لكن تتم متابعتها من كثب“.