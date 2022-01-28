دراسة: الإكثار من المشروبات الساخنة قد يسبب السرطان

أشارت أدلة علمية جديدة إلى أن المشروبات الساخنة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء، وفقا لدراسة طبية نشرتها ”المجلة الدولية للسرطان“، التابعة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، ومقره مدينة جنيف السويسرية.

وقالت الدراسة، التي أوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الجمعة، إن القهوة والشاي والمتة (مشروب شائع في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية) قد تسبب سرطان المريء، عبر التسبب بإصابة الغشاء المخاطي بالمريء وهو البطانة الداخلية للمريء.

والسرطان سبب رئيسي للوفاة في العالم، حيث تولد الإحصائيات إحساسا باليأس، لكن يمكن اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة به.

وأضاف الباحثون في هذه الدراسة، أن خطر الإصابة بسرطان المريء قد يكون كبيرًا في المجموعات السكانية التي يتم فيها استهلاك هذه المشروبات بشكل شائع، ولكن بعض المكونات في هذه المشروبات يمكن أن تحد من سرطان المريء.

واستعرض الباحثون عددًا كبيرًا من الدراسات الوبائية التي بحثت في ارتباط المشروبات ذات درجة الحرارة العالية أو الأطعمة الساخنة وخطر الإصابة بسرطان المريء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثين ذكروا أنهم وجدوا 59 دراسة تشير للعلاقة بين المشروبات الساخنة وسرطان المريء.

وبالنسبة للقهوة والشاي، وجد الباحثون القليل من الأدلة على وجود علاقة بين كمية الاستخدام وخطر الإصابة بسرطان المريء.

وقالت: ”ومع ذلك، أظهرت غالبية الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء المرتبط بارتفاع درجة حرارة الشرب، والتي كانت ذات أهمية كبيرة في الإحصائية“.

وبالنسبة لشرب المتة، كان عدد الدراسات محدودًا، لكنها أظهرت باستمرار أن خطر الإصابة بسرطان المريء يزداد مع كل من الكمية المستهلكة ودرجة الحرارة.

وتابعت: ”بالنسبة للأطعمة والمشروبات الساخنة الأخرى، أظهر أكثر من نصف الدراسات زيادة في مخاطر الإصابة بسرطان المريء المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج المتاحة بشكل عام تشير بقوة إلى أن شرب المشروبات ذات درجة الحرارة المرتفعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية للوقاية من السرطان، ارتبط شرب الشاي الساخن جدًا (65 درجة مئوية أو أعلى) بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.

كما ارتبط استهلاك الشاي الأسود، بغض النظر عن كمية الشرب وكثافته وكمية أوراق الشاي، بشكل كبير بارتفاع المخاطر.